Perustuslain kunnioittamisella on Suomessa pitkät perinteet, mutta niin on myös myös lain puhkomisella. Itsenäisen Suomen monista vaikeista tilanteista on selvitty omalla erikoisuudellamme eli poikkeuslailla, joka määräenemmistön tuella poikkeaa perustuslaista muuttamatta sen kirjainta.

Poliitikot ovat viime aikoina usein arvostelleet perustuslakia liian rajoittavaksi. Se on hyvä merkki, sillä tärkeimmän säädöksen keskeinen tehtävä onkin rajoittaa vallankäyttöä, vaikka vallankäyttäjällä olisi eduskunnassa enemmistö.

Vuosikymmenten ajan perustuslakivalvonta ymmärrettiin Suomessa nimenomaan säädettävien lakien etukäteisvalvonnaksi, joka on kansanedustajien käsissä. Kansainvälisiltä paineilta poliitikkoja suojasi esimerkiksi se, että Suomi oli käytännössä ainoana länsimaana kylmän sodan ajan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ulkopuolella.

Ympäristö muuttui jo 1990-luvulla, kun Suomi liittyi ihmisoikeussopimukseen, tuli EU:n jäseneksi ja kun maassa tehtiin suuri perusoikeusuudistus. Enää ei riitä, että yksittäisen lakiesityksen perustuslainmukaisuutta arvioidaan eduskunnassa ennen lain hyväksymistä. Tarvitaan myös kotimaiset ja kansainväliset säädökset huomioon ottavaa jälkikäteisvalvontaa sekä yksittäistapauksissa että yleisellä tasolla. Nykymalli ei takaa riittävän hyvin, että ongelmalliseksi todettu säännös tai laki todella muuttuisi.

Entinen korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo pohtii Libera-säätiön tuoreessa raportissa, miten perustuslain valvontaa voisi parantaa. Jonkin verran parannettavaa on perustuslakivaliokunnassa, joka on riippuvainen ulkopuolisista asiantuntijoista. Valiokunta tarvitsisi sekä lisää valmisteluvoimaa että johdonmukaisemman käsittelytavan.

Suurempi muutos kuitenkin koskisi tuomioistuinten tekemää jälkikäteisvalvontaa. Erillistä perustuslakituomioistuinta ei välttämättä tarvita, mutta korkeimmille oikeusasteille pitäisi antaa mahdollisuus arvioida säädöksiä myös muuten kuin yksittäistapausten kautta.

Ehdotus on perusteltu. Se pakottaisi hallituksen ja eduskunnan korjaamaan ajastaan jälkeen jääneitä lakeja.