Kansalaisten epätietoisuus omista puoluevalinnoistaan näyttää aina vain kasvavan. Uusimman HS-gallupin mukaan niitä, jotka eivät osanneet tai halunneet sanoa mitä puoluetta eduskuntavaaleissa äänestäisivät, tai sanoivat etteivät äänestäisi, oli 41 prosenttia. Siis melkein joka toinen on epävarma äänestyskäyttäytymisestään.

Epätietoisia ei ole 2010-luvulla koskaan ollut niin paljon kuin nyt. Epävarmojen osuuden keskiarvo tällä vuosikymmenellä on 32 prosenttia.

Kyselyn mukaan Sdp on taas noussut ykköseksi ohi keskustan, mutta ero mahtuu otoksen virhemarginaaliin. Keskustan kannatus on pysynyt entisellään, ja Sdp:n kannatus on noussut.

Perussuomalaisten kannatus ei ole kesästä lähtien enää kutistunut. Sdp:n kannatuksen viimeaikainen kasvu näyttäisikin olevan pois vihreiltä ja vasemmistoliitolta.

Johtopäätös on äärimmäisen yksinkertaistettu. Todellisuudessa suorat siirtymät puolueesta toiseen ovat harvinaisia. Muuttoliike kulkee epätietoisten kautta.

Tätä nykyä erityisen suuri osuus perussuomalaisia äänestäneistä on niin sanotusti katsomossa: he eivät oikein tiedä, mitä tekisivät, jos vaalit pidettäisiin nyt.

Kuntavaaleihin on puoli vuotta aikaa.