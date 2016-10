Ilkka on huolissaan suomalaisen lainvalmistelun tasosta.

”Suomessa ei ole miesmuistiin ollut hallitusta, jota olisi kiitelty laadukkaasta lainvalmistelusta. Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitusten muutamien lakien valmisteluprosesseja kuvattiin jopa farsseiksi.”

”Testamentti seuraavalle hallitukselle oli, että sen on tartuttava lainvalmistelun kehittämiseen.”

”Lainsäädäntö on eduskunnan tärkein tehtävä, mutta työtä saatetaan tehdä silmät sidottuina. Lainsäädännön asiantuntijat ovat moittineet tutkimustietoon pohjautuvia arvioita lain vaikutuksista puutteellisiksi.”

”Vaikuttaa siltä, että suomalaisen työelämän paineet ovat yltäneet ministeriöihin asti. Vaatimus laadukkaasta työstä vahvistuu, eikä sekundan selitykseksi riitä väen vähyys tai kiire.”

”Ministeriöiden sisäisessä toiminnassa on vastuuministereillä mahdollisuus töiden priorisointiin ja vaiheistamiseen. Hyvällä johtamisella työtahti pysyy kohtuuden rajoissa.”

”Lainvalmistelusta huolestuneet moittivat toisinaan poliittisen ohjauksen olevan este laadukkaalle lopputulokselle. Jos asiat ja lopputulos on valmiiksi päätetty, ei lakiesitysten vaikutusarvioilla tai siitä annettavilla lausunnoilla ole juuri painoarvoa.”

Turun Sanomat kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen ”kilpailukykysopimus” on ollut pettymys.

”Väellä ja vaivalla aikaan saadussa kilpailukykysopimuksessa työnantajat, työntekijät ja hallitus sopivat muun muassa vuosityöajan pidentämisestä 24 tunnilla ilman lisäkorvausta ja paikallisen sopimisen kehittämisestä.”

”Jos joku ajatteli sopimustekstin olevan valmista sovellettavaksi toimialoilla ja työpaikoilla, pettymykseltä ei ole voinut välttyä. Työajan pidentäminen on sopimatta useilla työpaikoilla.”

”Käyttöön on tulossa malleja, joissa pidennetään aavistuksen päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Osa liitoista tai yrityksistä on sopinut pekkaspäivien leikkaamisesta tai arkipyhien muuttamisesta työpäiviksi. Myös työaikapankkeja ollaan ottamassa käyttöön.”

”Kun paikallista sopimista on päätetty lisätä, työnantajajärjestöissäkin on hyväksyttävä tulokset, joissa kiky-pidennys jätetään yrityskohtaisesti käyttämättä. Kokonaan toinen asia on, kuinka järkevää tämänkaltaisia asioita on jättää yritystasolle sovittavaksi.”

”Neuvottelut niin sanotusta Suomen mallista ovat edelleen täysin auki. Palvelualat ja julkinen sektori eivät ole neuvotteluryhmässä mukana. Muissa liitoissa on alkanut hirvittää, että päätäntävalta työehdoista siirtyy kokonaan vientiliitoille, jotka eivät tasa-arvo- ja matalapalkkaeristä perusta.”

”Ensimmäisiä vientialojen neuvotteluita käynnistellään ensi keväänä. Palkankorotusvaatimuksiakin on jo kuultu.”