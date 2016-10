Monet arktisella alueella liikkuvat laivat kuluttavat raskasta polttoöljyä, jota on luonnehdittu maailman likaisimmaksi polttoaineeksi. Raskaan polttoöljyn käyttö pohjoisen ainutlaatuisilla merialueilla tulee kieltää, ja Suomen pitää muun muassa Arktisessa neuvostossa tukea käyttökieltoa.

Arktiset vedet ylläpitävät kaupallisesti tärkeitä kalakantoja sekä suuria valas-, hylje-, mursu- ja vesilintupopulaatioita. Pohjoisnapaa ympäröivällä valtavalla alueella ihmisen kädenjälki ei näy vielä selvästi, mutta kiinnostus arktisten luonnonvarojen käyttöä kohtaan on kasvanut.

Arktisen merenkulun arvioidaan lisääntyvän 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suuri osa laivojen Arktiksella kuluttamasta polttoaineesta on raskasta polttoöljyä. Sen käyttö uhkaa vakavasti meriluontoa ja siitä riippuvaisia yhteisöjä.

Arktinen neuvosto, jonka puheenjohtajuuden Suomi ottaa vastaan ensi toukokuussa, on luokitellut raskaan polttoöljyn mahdolliset vuodot suurimmaksi arktisen merenkulun aiheuttamaksi riskiksi.

Arktiset meret ovat herkkiä ja arvaamattomia. Öljyonnettomuuden uhka on todellinen. Äärimmäiset sääolot, myrskyt, pimeys ja ajelehtivat jäävuoret lisäävät liikennöinnin riskejä ja vaikeuttavat öljyntorjuntaa. Arktiset merialueet ovat heikosti kartoitettuja, viestiliikenne on epäluotettavaa ja apu on käytännössä aina kaukana.

Raskas polttoöljy on myrkyllistä, tahmeaa ja tervamaista. Se hajoaa hyvin hitaasti erityisesti kylmissä vesissä. Sen siivoaminen öljyonnettomuuden jälkeen on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta.

Raskaan polttoöljyn käyttäminen vauhdittaa myös ilmastonmuutosta erityisesti mustan hiilen päästöjen takia. Mustalla hiilellä on voimakas ilmaston lämpenemistä edistävä vaikutus. Laskeutuessaan vaaleille lumi- ja jääpinnoille musta hiili vähentää takaisin avaruuteen heijastuvien auringonsäteiden määrää.

Tämän seurauksena lumen ja jään sulaminen nopeutuu: paljastuu lisää tummaa maan- ja merenpintaa, joka sitoo taas lisää auringonsäteitä. Noidankehä on valmis.

Lisäkuormitusta ei kaivata, sillä arktisella alueella ilmasto lämpenee jo nyt kaksi kertaa nopeammin kuin maapallolla keskimäärin.

Lontoossa järjestetään tällä viikolla Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitean kokous. Järjestöön kuuluvien maiden on tarkoitus keskustella kokouksessa muun muassa meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden aiheuttamista päästöistä.

Nyt on aika nostaa kissa pöydälle ja puhua raskaan polttoöljyn haitallisista vaikutuksista.

Suomen pitää Arktisen neuvoston seuraavana puheenjohtajana ajaa raskaan polttoöljyn sitovan käyttökiellon aikaansaamista arktisilla alueilla vuoteen 2020 mennessä.

Raskaan polttoöljyn käyttö on jo kielletty Etelänavalla. Arktisilla alueilla sen käyttöä ei ole vielä rajoitettu, lukuun ottamatta Norjalle kuuluvien Huippuvuorten luonnonsuojelualueita.

Yhdysvallat ja Kanada huomauttivat syyskuussa IMO:lle raskaan polttoöljyn käytön ympäristöriskeistä. Useat valtiot ja toimijat, esimerkiksi Norjan rannikolla risteilyjä järjestävä Hurtigruten, ovat tukeneet raskaan polttoöljyn käyttökieltoa.

Ulkoministeri Timo Soini (ps) sanoi lokakuun alussa Islannissa järjestetyssä Arctic Circle -kokouksessa, että mustan hiilen päästöjen hillitsemiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia. Nyt päättäjillä on mahdollisuus näyttää, ettei puhe arktisen luonnon suojelun tärkeydestä jää sanahelinäksi.

Suomi voi profiloitua vastuullisemman arktisen merenkulun edistäjänä ajamalla raskaan polttoöljyn käyttökieltoa. Suomalaiset yritykset voivat toimia suunnannäyttäjinä ja samalla hyötyä uusista ympäristönormeista. Raskaan polttoöljyn korvaaminen puhtaammilla ja tehokkaammilla polttoaineilla on askel oikeaan suuntaan.

Ilmastonmuutos ei pysähdy itsestään. Suuri öljyonnettomuus ainutlaatuisen upeilla arktisilla vesillä olisi katastrofi. Arktista luontoa täytyy suojella, kun siihen on vielä mahdollisuus.

Vanessa Ryan

Kirjoittaja on ympäristöjärjestö WWF:n suojeluasiantuntija.