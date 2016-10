Suomi on joutunut eriskummalliseen asemaan ilmastopolitiikassa metsien käytön vuoksi. Hallituksen kaavailema puunkäytön voimakas lisääminen ja metsien hyödyntämiseen nojaava biotalous ovat vaarassa, jos EU-komission esittämät nieluja koskevat laskentatavat toteutuvat. Ehdotetut laskentasäännöt tekisivät metsistä Suomelle rasitteen ja laskennallisen päästön. Tämä toisi paitsi lisäkustannuksia myös vaikeuksia täyttää ilmastotavoitteet uusiutuvan energian lisäämisestä.

Hiilinieluja ovat metsät, suot ja meret, jotka sitovat itseensä hiilidioksidia ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Metsien hiilimäärää puolestaan vähentävät hakkuut sekä metsän raivaaminen asuinalueiksi, teiksi ja pelloiksi.

Maailmanlaajuisesti hiilinielujen merkitys on ilmastonmuutoksen kannalta merkittävä. Metsäalueiden on arvioitu sitovan neljänneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Metsäkato puolestaan aiheuttaa kymmenen prosenttia maailman ilmastopäästöistä.

Suomen metsät sitovat enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin vapauttavat sitä ja toimivat siten hiilinieluina. Metsäpinta-ala kuitenkin vähenee, ja ja hiilinielu on pienentynyt huippuvuosista, jolloin hakkuut olivat laman vuoksi alhaisella tasolla.

Metsät ja maankäyttö ovat keskeisessä asemassa Pariisin ilmastosopimuksessa, jonka toimeenpanosta maat neuvottelevat YK:n ilmastokokouksessa Marokossa Marrakechissä marraskuussa. Metsien kohdalla tavoite on kehittää yhtenäinen päästöjen raportointimenetelmä, jota kaikki maat velvoitettaisiin seuraamaan.

EU esittää energia- ja ilmastopaketissaan uutta laskentatapaa maiden väliseen maankäytön päästöjä koskevaan taakanjakoon. Malli on Suomelle epäedullinen. Se perustuu vertailutasoon, jota maa ei saa alittaa. Jos hiilinielu on pienempi kuin vertailuvuonna, maa saa rasitteita nielun pienenemisestä. EU esittää vertailuvuodeksi vuotta 2009, jolloin Suomen hakkuut olivat paljon alhaisemmat kuin biotaloustavoitteiden raaka-ainetarve edellyttää. Tasoa on nykysuunnitelmien valossa lähes mahdoton toteuttaa.

Tilanne on nurinkurinen. Suomen metsät ovat joka tapauksessa Euroopan suurimpia hiilinieluja. Puunkäyttöä on tarkoitus lisätä nimenomaan ilmastosyistä. Olisi erikoista, jos tästä rangaistaisiin. Suomi toivookin, että nielujen laskentamalli perustuisi luonnontieteeseen.

Hiilinielujen laskentatavat ovat kaivertaneet Suomea ennenkin. Durbanin ilmastokokouksessa vuonna 2011 päätettiin mallista, joka rokottaa metsäpinta-alan pienenemisestä. Maa ei voi kompensoida sitä suurella hiilinielulla, kuten Suomi oli tehnyt. Suomi sai hyvityksenä EU:lta ilmaisia päästöoikeuksia. Nyt tämä hyvitys on menossa pois.

Suomen biotalous, jolla tarkoitetaan uusiutuviin luonnonvaroihin tukeutuvaa taloutta, nojaa metsien hyödyntämiseen. Tavoite on nostaa biotalouden tuotos nykyisestä 60 miljardista eurosta 100 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Tämä merkitsee mittavaa metsien käytön lisäämistä.

Kokonaan toinen asia on, kannattaako uusiutuvan energian tavoitteissa nojata pelkästään metsiin. Hakkuiden ja puun energiakäytön mittavalla lisäämisellä voi olla ilmaston kannalta jopa haittaa. Suomen ilmastopaneelin vuosi sitten laatiman raportin mukaan puun käytön voimakas lisääminen pienentää Suomen hiilinieluja eikä tuota nopeita ilmastohyötyjä. Sen sijaan esimerkiksi puurakentamisessa ilmasto- ja ympäristöhyödyt ovat selvät, koska puurakentaminen sitoo hiiltä pitkäksi aikaa.

Metsät soveltuvat pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin. Siksi Suomen täytyy olla tarkkana. Tärkeintä on metsien kestävä ja vastuullinen käyttö. Kun kasvu lisääntyy, raaka-ainetta riittää biotalouden tarpeisiin ja ilmastotavoitteet täyttyvät.