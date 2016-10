Ainakin yhden asian voi päätellä EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen teosta: EU:n ja Yhdysvaltain vastaavalta sopimukselta ei kannata odottaa paljoa. Tekeillä oleva TTIP-sopimus on kiistellympi järjestely kuin Kanada-sopimus Ceta. Iso Ceta törmäsi pieneen jäälohkareeseen ja jäälohkare voitti.

Belgiassa Vallonian alueparlamentti ilmoitti, ettei se hyväksy Cetaa. Sen mukaan sopimus antaa liikaa valtaa kanadalaisyrityksille alueen elinkeinojen kustannuksella. Myös mahdollisten sopimuskiistojen sovittelujärjestelmä närästi.

Belgiassa tarvitaan kolmen alueparlamentin hyväksyntä ulkoisiin sopimuksiin, jotka sitovat itsehallintoalueita.

Viime viikon lopulla kokoontunut EU:n huippukokous ja sen vieraana ollut Kanadan kauppaministeri Chrystia Freeland joutuivat toteamaan, että sopimusta ei nyt synny. 3,5 miljoonan asukkaan alue pysäytti projektin, jonka takana oli jo 500 miljoonaa eurooppalaista edustavat valtiot ja 35 miljoonan asukkaan Kanada.

On sattuma, jos Valloniassa asuvat kauppasopimusten sudenkuoppien parhaat asiantuntijat. He kuitenkin löysivät jotain, jota yksikään sadoista neuvottelijoista ja tuhansista päättäjistä ei löytänyt.

Vallonian ratkaisussa on yhtenevää Britannian brexit-leirin kanssa. Vallonia on Belgiassa jälkeenjäänyttä ja takavuosista köyhtynyttä aluetta. Pohjoinen Flanderi on vauras eikä haluaisi maksaa vallonien laskuja. Ceta-linjaus – kuten brexitkin – oli vauhdista pudonneiden tapa esittää vastalause. Samalla Vallonia pelasi maan sisäistä politiikka. Se käytti tilannetta hyväkseen vaatiakseen erityisetuja ja nostaakseen profiiliaan pitämällä satojen miljoonien muiden etua panttivankina.

EU on kauan hankkinut itseään asemaan, jossa se toimisi vahvana kauppablokkina ulospäin. Ceta-projekti teki jo vahingon: unionin uskottavuus kauppakumppanina kärsi ison kolauksen. Miten voi tehdä tällaisia sopimuksia, jos päättäjät eivät niitä vastatuulessa puolusta ja jos niitä käytetään tuhansiin iltalypsyihin eri puolilla Eurooppaa? Miten tällainen järjestelmä pääsisi sopuun kahdessa vuodessa Britannian EU-eron ehdoista ja maan uusista taloussuhteista?