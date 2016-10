Osuin edellisellä Helsingin-visiitilläni Kansallisteatterin Lavaklubille. ”Asiailtamat” tarjosivat sivistynyttä keskustelua kansasta, vallasta ja kansanvallasta. Mieleen jäi erityisesti filosofi Kai Alhasen ajatus dialogin merkityksestä nykydemokratiassa. Alhasen mukaan sen onnistuminen vaatii kansalaisilta uudenlaista osallisuustajua, kykyä ymmärtää itsensä osana laajempia kokonaisuuksia.

Moinen osaaminen tuntuu nyt olevan kateissa, keskustelun mittakaavasta riippumatta. Dialogi samanmielisten kanssa on toki vaivatonta ja mukavaa, kansainvälisen politiikan estradeilla siinä missä Kansallisteatterin kellarissakin.

Aito vuoropuhelu asioista eri mieltä olevien kesken ei sen sijaan enää tahdo luonnistua – ei valtioilta, ei eturyhmiltä, ei yksilöiltä. Liian usein se päätyy olemaan vuoropuhelua sanan väärässä merkityksessä: puheluja vuoroissa. Peräkkäin esitetyistä monologeista syntyy harvoin mitään rakentavaa, päällehuutamisesta puhumattakaan.

Todellinen dialogi on vaikea laji. Yksinpuhelun sijaan pitäisi osata myös kuunnella. Niitäkin, joiden mielipiteet ovat vääriä. Niidenkin, jotka vakaasti tietävät olevansa oikeassa. Turhauttavaahan se on. Paljon houkuttelevampaa on toisten eristäminen ja omien joukkoon eristäytyminen.

Tätä houkutusta vastaan pitäisi kuitenkin kamppailla. Huolestuttavaa vauhtia kiristyvässä ja kovenevassa ilmapiirissä on paljolti kyse juuri pirstoutumisesta yhä pienempiin yksiköihin, jotka eivät enää keskustele keskenään. Osallisuustajuttomuus kasvaa – globaalisti, eurooppalaisesti ja kansallisesti. Sosiaalisen median kuuluisat kuplat ovat totta myös reaalimaailmassa.

Mikä vaarallisinta, eristäminen on omiaan ruokkimaan radikalisoitumista. Tarinaa siitä, että muut ovat meitä vastaan, on silloin turhan helppo vahvistaa omiensa keskuudessa. Aktiivinen altistaminen vasta-argumenteille voi olla paljon tehokkaampi tapa purkaa myyttejä ja valheita kuin vuorovaikutuksesta kieltäytyminen.

Hyvä ruohonjuuritason esimerkki dialogin voimasta tuli vastaan Genevessä viime viikolla. Yliopisto järjesti keskustelutilaisuuden muuttoliikkeestä ja Euroopasta. Yksi panelisti oli Itävallan vapauspuolueen presidenttiehdokas Norbert Hofer.

Valveutuneet opiskelijat tekivät mitä valveutuneiden opiskelijoiden kuuluu tehdä – osoittivat mieltään rasismia ja ksenofobiaa vastaan ja vetosivat tunteikkaasti opinahjoonsa, jotta kiistanalainen puhujavieras suljettaisiin keskustelusta pois.

Toisin kävi. Hofer sai suunvuoronsa, ja oikeastaan hyvä niin. Itävaltalaispopulistin valmisteltu alustus oli vielä ehjä ja suurelta osin salonkikelpoinenkin, mutta vapaassa keskustelussa haastettuna ohut kuorrutus karisi nopeasti. Kun dialogissa joutuu improvisoimaan ja reagoimaan, käsikirjoitetut vuorosanat eivät enää riitä. Ennen pitkää todellinen luonto paljastuu, samoin kuin näennäisen helppojen vastausten huteruus.

Dialogiin ei tietenkään pidä suhtautua sinisilmäisesti. On aina olemassa vaara, että julkisen areenan avaaminen arveluttaville näkemyksille voi johtaa niiden ansiottomaan arvonnousuun. Informaatiosodankäynnin ja kyynisen manipuloinnin keskellä on osattava varoa sudenkuoppia silloinkin, kun keskustelua käydään kulissien takana.

Vuoropuhelua ei kuitenkaan pitäisi pelätä. Avoimien demokratioiden pitää pystyä itsevarmasti nojaamaan arvojensa ja normiensa kestävyyteen. Hyväksyttävän rajat on piirretty laeissa, säännöissä ja sopimuksissa. Niitä rikkovat kriminaalit on tietysti tuomittava ja saatettava vastuuseen teoistaan.

Laillisuuden horjumattoman puolustamisen ei tarvitse olla ristiriidassa dialogivalmiuden kanssa. Laittomuuden tällä puolen on pärjättävä paremmilla argumenteilla, uskottavammalla tarinalla.

Kunhan itse tietää mitä tekee, samalle lavalle astuminen vaikeankaan vastapuolen kanssa ei automaattisesti tarkoita kompromissien tekemistä, omien periaatteiden myymistä ja mielen myrkyttymistä. Kuunnella voi hyväksymättä, keskustella voi neuvottelematta.

Koko maailma on näyttämö, kirjoitti jo William Shakespeare aikoinaan. Monologimuotoon, tosin.

Olisi tarpeen paremmin tajuta osamme tässä suuressa draamassa.

Kaikki maailman ongelmat eivät ratkea puhumalla, mutta ilman dialogia juoni kääntyy vääjäämättä tragediaksi. Miten haluatte.