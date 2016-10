Eliitin tunnusmerkiksi ei enää kelpaa edustustilaisuuksiin sopiva omakotitalo, kaksi premium-luokan autoa tallissa ja avomerikelpoinen moottoripurjehtija rantalaiturissa. Ei ainakaan Espoon ulkopuolella.

Avoin pröystäily on mennyttä, jos se suomalaiseen perusvaatimattomaan mielenlaatuun on koskaan sopinutkaan. Suomessa jopa lottovoittajilla on tapana varoa näyttämästä vaurastumistaan.

Pröystäilyn tilalle on tullut ruokahifistely: lähiruoka tai suoraan tuottajalta hankittu ruoka.

Asiaan paneutuneesta kotikokkailusta on tullut uusi eliitin harrastus. Eikä tarvitse mennä niin äärimmäisyyksiin kuin entinen valtiovarainministeri, nykyinen EU-komissaari Jyrki Katainen calvadosilla liekitettyine majavineen.

Puolikas poronvasa suoraan tuottajalta Lapista. Muikunmätiä Puruvedeltä. Ylämaankarjan luomunaudan ulkofilettä. . .

Enää ei ole tarvetta näyttää naapureille ja kylänmiehille, että rahaa on ja lisää tulee. Oma ja läheisten nautinto on etusijalla. Riittää, että viihtyy ”vertaistensa” joukossa. Siinä porukassa voi vapautuneesti olla sitä mitä on: elitisti.

Hyvien tuottajien yhteystietoja vaihdellaan kuin entiseen aikaan ruokareseptejä Tupperware-kutsuilla.

Tilanne on vähän sama kuin Britanniassa niin sanotun ”vanhan rahan” – yleensä aatelisten – ja ”uuden rahan” – nousukkaiden, kuten arabien, venäläisten, kiinalaisten ja miksei myös englantilaisten musiikkimaailman tähtösten välillä.

”Vanha raha” osaa kyllä arvioida, ketkä ovat heidän vertaisiaan. Sen ei kuulu näkyä päälle kuin niille, jotka osaavat katsoa. ”Uusi raha” suorastaan kirkuu, että katsokaa, meillä on millä mällätä.

Suomessakin tilanne alkaa olla samanlainen. On niitä, jotka haluavat näyttää muille vaurautensa asteen. Ja on niitä, jotka pitävät vaurautensa omana tietonaan ja ovat siihen tyytyväisiä.

Mikä lähi-, luomu- tai muusta erikoisemmasta ruoasta tekee niin elitististä? Sitä hankkivat vain ne, joilla on siihen varaa, aikaa ja ennen kaikkea viitseliäisyyttä.

Kahden lapsen yksinhuoltajaäiti ei jää marketin jauhelihatiskillä pohtimaan, onko nautaa hemmoteltu juottamalla sille olutta, soittamalla sille klassista musiikkia ja hieromalla sitä säännöllisesti. Japanilaiselle Kobe-naudalle niin mukamas tehdään. Rajansa hifistelylläkin.