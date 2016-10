Kymmenen kuukautta on politiikassakin poikkeuksellisen pitkä odotusaika, mutta sen päätteeksi Espanjalle on lopulta syntymässä uusi hallitus. Aikaansaannos on kuitenkin melko heiveröinen suhteessa samassa ajassa kertyneisiin haasteisiin.

Monta hallitukselle kuuluvaa päätöstä on jäänyt rästiin sillä välin, kun espanjalaiset ovat käyneet vaaliuurnilla jo kahdesti ja puolueet ovat tuloksetta hakeneet uuden hallituksen tueksi toimivaa parlamenttienemmistöä tai edes siedettävää vähemmistöä.

Päävastuussa hallituksettomasta tilasta on ollut sosialistipuolue Psoen puheenjohtaja Pedro Sánchez. Hän kieltäytyi itsepintaisesti tukemasta vaaleissa eniten parlamenttipaikkoja saaneen keskustaoikeistolaisen kansanpuolueen PP:n hallituksen muodostamista hallituskumppanina eikä halunnut sosialistien pidättäytyvän luottamuslauseäänestyksessä.

Sánchez puolusti Psoen asemaa toisena Espanjan kahdesta suurpuolueesta mutta hukkasi lopulta sekä puheenjohtajuutensa että entistäkin suuremman siivun puolueensa kannatuksesta.

Tukos purkautui sunnuntaina. Sosialistipuolue Psoe päätti katkeran sisäisen kiistelyn jälkeen äänestää tyhjää, kun parlamentti punnitsee ensi viikonvaihteessa Mariano Rajoyn johtaman keskustaoikeistolaisen vähemmistöhallituksen luottamuksen. Silloin edellisenkin vaalikauden hallitusvastuussa ollut kansanpuolue PP saisi yhdessä uuden Ciudadanos-ryhmän kanssa tuekseen enemmistön parlamentissa annetuista äänistä.

Espanjassa ei ole tuoretta kokemusta vähemmistöhallituksista, joten uusi hallitus on kiikkerä. Sen pysyminen pystyssä riippuu Rajoyn kyvystä karttaa liian vaikeita kiistakysymyksiä ja sosialistien kannatuksen pysymisestä niin alhaisena, etteivät ennenaikaiset vaalit houkuttele.

Kaiken kaikkiaan Espanjan hallitustuska on ollut esimerkki kaksipuoluejärjestelmien vaikeuksista sopeutua kolmansiin tai Espanjan tapauksessa myös neljänsiin uusiin kasvaviin puolueisiin.

Lisäksi Espanjassa on maksettu hintaa siitä, että PP ja Psoe päästivät suhteensa tulehtumaan pahasti 2000-luvun alun kiistoissa Irakin sodasta ja terrorismista.