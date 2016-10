Päiväkoti-ikäiset lapseni kasvavat toisenlaisessa Suomessa kuin minä. 1980-luvun Lahdessa nimensä tai ulkonäkönsä takia luokasta erottunut sai kyllä kuulla siitä. Minua haukuttiin ”chileläiseksi”, kai siksi, etten ole vaaleatukkainen ja sinisilmäinen suomalainen. Ensimmäiset viralliset pakolaiset olivat tulleet Chilestä Suomeen 1970-luvulla.

Valitettavasti en voi kertoa lapsilleni, että ihmiset elävät nyt sovussa keskenään, kun Suomessa asuu paljon enemmän muista maista ja kulttuureista kotoisin olevia kuin ennen.

Lapselle on vaikea selittää rasismia. ”Jotkut ihmiset ajattelevat olevansa parempia kuin toiset ja kiusaavat”, kerroin viisivuotiaalle, kun menimme rasismia vastustaneeseen Peli poikki -mielenosoitukseen syyskuussa.

Päiväkodin arjessa kulttuurierot tiivistyvät yksinkertaisiin asioihin. Lapsi on kertonut kotona, kuka ryhmäkavereista ei syö lihaa, ja hän on oppinut, miten sanotaan venäjäksi kyllä. Kertaakaan hän ei ole ihmetellyt, miksi yksi opettajista käyttää huivia. Niin on hänen todellisuudessaan aina ollut. Kunpa yhtä mutkaton suhtautuminen jatkuisi koulussa.

Päiväkodeistakin käydään hartauksissa, mutta erottelu voimistuu koulussa. Oppilaat jaetaan ryhmiin ja juhliin sen mukaan, mihin kirkkoon kukin kuuluu tai ei kuulu. Järkevämpää olisi koota kaikki yhteen ja avata syitä, jotka saavat arkemme näyttämään erilaiselta kuin naapurilla. Maailmankatsomusten yhtäläisyyksiä pitäisi korostaa.

Omasta kirkosta on toki hyvä oppia edes perusasiat. Vähintään yhtä olennaista olisi ymmärtää jo varhain, miten muut maailman näkevät.

Uudessa opetussuunnitelmassa sanotaan kauniisti, että perusopetus ”tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan”. Jos kaunopuhe toteutuu käytännössä, eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset ”kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin”. Paluu peruskouluun tekisi monelle hyvää.

Uskontotunnit eivät riitä ihmisyyden opetteluun, ei yksin koulukaan. Tarvittaisiin myös aine, joka opettaisi monipuolisesti eri uskonnoista, uskonnottomuudesta, etiikasta ja moraalista. Tällaista henkistä kansalaistaitoa on eri nimillä kouluihin ehdotettukin. Luterilaisuuden tuntemus ei enää riitä.