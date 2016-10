Tällä viikolla Olkiluodon ydinvoimaloiden tärkeimmät taustavoimat kertoivat osavuosituloksensa. Teollisuuden Voima TVO, joka omistaa kaksi toimivaa voimalaa ja rakennuttaa kolmatta Eurajoen Olkiluodossa, tiedotti tuloksestaan maanantaina. Tiistaina olivat vuorossa Fortum ja UPM, jotka omistavat – välilliset omistukset mukaan lukien – enemmistön TVO:sta.

Pitkään viivästyneen Olkiluoto 3:n tilannekuvauksessa mainitaan luonnollisesti oikeudenkäynnit ja riita-asiat, jotka ovat yhä kesken. Kyse on paitsi miljardeista euroista myös siitä, miten voimala saadaan valmiiksi ja tuotantoon.

Eniten huomiota tähän asti on saanut TVO:n ja ranskalaisen Arevan välinen kiista, koska ranskalaisyhtiö on vaikeuksissa. Vieläkään ei ole selvää, mikä Olkiluoto 3:n kohtalo on Ranskan valtion johtamassa pelastusoperaatiossa.

Osavuosikatsauksissa kulkee kuitenkin mukana muistutus, että laitostoimittajakonsortioon kuuluva saksalainen Siemens on ranskalaisten kanssa yhteisvastuullinen sopimusvelvoitteista.

Tämä asia oli jo välillä päässyt Saksassa hiukan unohtumaan, mutta suomalaiset palauttivat sen mieliin. Olkiluoto-hankkeen loppusuoralla edessä voi siis olla kolmiodraama Suomi–Ranska–Saksa.