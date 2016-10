Helsingin kaupunginvaltuusto teki ison ja kauan tulevaisuuteen vaikuttavan päätöksen hyväksyessään kiistellyn yleiskaavan torstain vastaisena yönä. Yleiskaava muuttaa kaupungin suuntaa. Se linjaa, mihin rakentaminen ja liikenne sijoittuvat tulevina vuosikymmeninä. Uusi suunta on kohti nykyistä laajempaa ja tiiviimpää kantakaupunkia, joka nojaa joukkoliikenneverkostoihin. Myös viherverkostoilla on tärkeä rooli pääkaupungissa, vaikka rakentaminen lisääntyy.

Suunnittelua ohjaa Helsinkiin odotettu nopea kasvu, joka edellyttää mittavaa asuntorakentamista. Väkimäärän ennustetaan kasvavan 240 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin Helsingissä asuisi 860 000 ihmistä.

Asunnoille on tarkoitus raivata tilaa tiivistämällä rakentamista ja muuttamalla sisääntuloteiden reunamat asuinkortteleiksi. Kaava mahdollistaa rakentamisen myös Malmin lentokentälle ja Keskuspuiston laidalle.

Kaupunkibulevardit muuttavat Helsingin kaupunkirakenteen täysin. Kehä I:n sisäpuoliset väylät on tarkoitus rauhoittaa nykyisen laajuiselta henkilöautoliikenteeltä, ja katujen laidoille rakennetaan asuntoja, palveluita ja puistoja. Urbaaneja pikaraitioteihin sekä kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvia asuinkatuja on suunniteltu Länsiväylälle, Turunväylälle, Vihdintielle, Hämeenlinnanväylälle, Tuusulanväylälle, Lahdenväylälle ja Itäväylälle.

Kaupunkibulevardit ja Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotie, Raide-Jokeri, merkitsevät käännettä Helsingin liikennepolitiikkaan. Se tukeutuu vahvasti joukkoliikenteeseen, eritoten säteittäisiin ja poikittaisiin raideyhteyksiin. Myös kävelyllä ja pyöräilyllä on tärkeä rooli tulevaisuuden Helsingissä.

Uudet väylät mahdollistavat asuntorakentamisen raideyhteyksien varteen. Saavutettavuus on myös toisen torstain vastaisena yönä tehdyn päätöksen taustalla: valtuusto hyväksyi Vartiosaaren rakentamista koskevan osayleiskaavan, joka voi tuoda 5 000–7 000 uutta asuntoa Vartiosaareen. Kruunusillat avittivat päätöstä: saari on tarkoitus yhdistää keskustaan Laajasalon kautta kulkevalla raitiotieyhteydellä.

Kantakaupungin tiivistäminen ja kaupungin urbaani kehittäminen asuinkatuineen on luonteva suunta kasvavassa Helsingissä. Vielä 1960-luvulla keskustan ympärille kaavailtiin moottoriteiden silmukkaa. Tuore kaavaratkaisu vaikuttaa voimakkaasti koko seutuun, koska henkilöautoliikenne Helsingin keskustaan vähenee väistämättä. Liityntäliikenne on otettava suunnittelussa huomioon.

Autoliikenne keskustaan on jo nyt laskussa, mutta poikittaisliikenne kasvaa. Vilkkainta liikenne on Kehä I:llä, jonka ruuhkaisuutta Raide-Jokeri lievittänee. Poikittaisen raideliikenteen kehittäminen on tärkeää, sillä henkilöauto on vielä varsin kilpailukykyinen joukkoliikenteeseen verrattuna.

Yleiskaava on maankäytön suunnitelma, joka määrittelee asuntojen, työpaikkojen, palveluiden, liikenteen ja viheralueiden sijainnin. Se vaikuttaa siihen, minkälainen Helsinki on vuosikymmenten päästä. Nykyisessä yleiskaavassa ohjattiin satamilta vapautuvia alueita asuinrakentamiseen. Uusi kaava ohjaa kolmanneksen rakentamisesta kaupunkibulevardien varteen, kolmanneksen raideliikenteen solmukohtiin ja kolmanneksen uusille alueille, kuten Malmin lentokentälle.

Rakentaminen pitää joka tapauksessa suunnitella niin, että viheralueista nipistetään mahdollisimman vähän ja luontoarvot turvataan. Viheryhteydet ovat tärkeitä henkireikiä. Niistä on pidettävä kiinni tarkemmassa suunnittelussa.