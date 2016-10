Ranskalainen tapa suhtautua työelämään ja sääntelyyn vaikuttaa toisinaan hieman menneen maailman touhulta. Joskus se voi kyllä olla tulevaisuuteenkin varautumista.

Tuoreessa sikäläistä työelämää ohjeistavassa lakipaketissa pyritään suojelemaan työntekijää. Keskisuurissa ja isoissa yrityksissä työntekijöiden ja työnantajien edustajien tulisi sopia keskenään, miten työntekijälle annetaan mahdollisuus irrota työstään työajan päätyttyä. Idea tunnetaan nimellä ”Le droit à la déconnexion” (oikeus irrottautua).

Sovittavaksi tarjotaan muun muassa, voidaanko työntekijältä odottaa sitä, että hän vastaa työpuheluihin ja -sähköposteihin vapaa-ajallaan. Tarkoitus on hyvä. Jos työstä ei pääse koskaan irti ja työnantajalla on oikeus vaatia henkistä läsnäoloa kaiken aikaa, työntekijä palaa loppuun. Ranskassa on arvioitu, että kymmenen prosenttia työvoimasta on suuressa loppuunpalamisen vaarassa.

Seuraukset näkyvät yllättävissä paikoissa. Ranskassa asiaa selvittänyt ministerityöryhmä arvioi, että liikenneonnettomuus on yleisin kuolemaan johtanut työtapaturma. Loukkaantumiseen johtaneista liikenneonnettomuuksista neljässäkymmenessä prosentissa työntekijä oli ollut liikkeellä työnsä vuoksi. Oli esimerkiksi tullut kiire työtapaamiseen tai jouduttu käymään asiakkaan kanssa puhelinneuvottelua ajaessa.

Ongelma ranskalaisessa ajattelussa on se, että näkemys ylhäältä tulevan sääntelyn tarpeesta ja kiinteistä työajoista on vanhentumassa varsinkin tietotyössä. Yhä useampi tekee omasta halustaan etätyötä, eikä työssä mitata aikaa vaan laatua ja määrää. Työ ei ala jostain eikä lopu johonkin: se on mukana lähes kaiken aikaa.

Kun näin on, työn tekemiselle, sen johtamiselle sekä palkitsemiselle nousee haasteita. Kun siirrytään pois kankeista järjestelmistä, päädytään järjestelmiin, joissa tarvitaan yhä enemmän keskinäistä luottamusta.

Varatuomari Jukka Ahtela jätti alkuviikolla työ- ja elinkeinoministeriölle oman raporttinsa teemasta. Ahtela pohtii ohjelmistoalan toimintatapoja, mutta näkemykset ja suositukset voidaan yleistää monelle muullekin alalle.

Ahtelan raporttia voi tulkita siten, että monet voimassa olevat säännökset työajoista, ylitöistä ja viikonpäivien erilaisista korvauksista ovat putoamassa kehityksen kelkasta.

Ahtela tarjoaa useassa kohtaa tilalle paikallista sopimista. Perustelut ovat kannatettavia: esimerkiksi tietotyössä sekä työntekijälle että -antajalle on usein aivan sama, tekeekö sunnuntain töitä ja pitää maanantain vapaata. Sama pätee työpäivän pituuksiin: on olennaisempaa päästä vähän pitemmällä aikavälillä sovittuun keskimääräiseen tuntimäärään kuin jakaa jokainen päivä tarkasti työajaksi ja ylitöiksi.

Vuosi vuodelta yhä useampi päätyy työhön, joka ei ole paikka, jonne mennään, vaan tehtävä, jonka tekemisestä maksetaan – hyvästä suorituksesta hyvin.

Uudessa tilanteessa ulkoa tulevaa raamitusta tarvitaan aiempaa vähemmän. Työnantajan pitäisi luopua prosessin valvontaan perustuvista korvausjärjestelmistä. Työntekijän pitäisi uskoa saavansa ”oikeuden irrottautua”, kun tarve lepoon tulee.

Luottamus luo yhteishenkeä ja yhteishenki tuottavuutta. Tuottava yritys päihittää tuottamattomamman kilpailijansa. Tuottavuuden kasvattaminen on kansantaloudenkin kannalta olennaisempaa kuin työajan pidentäminen – sanoipa kiky-oppi mitä tahansa.