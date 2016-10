Poliittiset päätökset Naton pelotteen vahvistamisesta Venäjän suuntaan on tehty. Seuraava suuri poliittinen haaste on uhkakuvien suma Välimeren alueella ja Lähi-idässä. Käänteellä on vaikutusta myös Suomen ja Ruotsin yhteistyöhön Naton kanssa.

Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa ovat vaarallisuudestaan huolimatta Naton valmiuksiin sopiva haaste. Kriisi on pitkälti sotilaallinen, ja myös Naton vastaus on sotilaallinen.

Lisätessään liittokunnan läsnäoloa itäisissä jäsenmaissa ja valmiuttaan yhteispuolustukseen Nato keskittyy alkuperäiseen tehtäväänsä.

Naton eteläpuolella sen sijaan vastassa ovat muun muassa terrorismi ja hallitsematon muuttoliike kohti Eurooppaa. Tosin Venäjä tulee vastaan myös Syyriassa.

EU ei saa hyvää arvosanaa tähänastisista toimistaan etelän uhkien hallitsemiseksi. EU:lla on kuitenkin olemassa tarvittavat talouden, kehityksen ja humanitaarisen toiminnan työkalut. Natolla ei ole niitä juuri lainkaan.

Siksi Naton puolustusministerikokouksessa tällä viikolla puheenvuorot Naton ja EU:n yhteistyöstä olivat ainakin osin konkretiaa. Naton pitää osoittaa, että se turvaa nekin jäsenmaansa, joille Venäjä ei ole tärkein uhkakuva.

Myös pelotteen lujittaminen teetti vielä työtä. Ratkaisevat päätökset tehtiin kesällä, mutta nyt yksi Naton suurimmista muutoksista pitää panna toimeen.

Suomen täytyy Naton kanssa läheistä yhteistyötä tekevänä kumppanina ottaa huomioon uusi painotus. Naton ja EU:n yhteistyö tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. EU:ssa Suomi on jäsenmaa, toisin kuin Natossa.

Muutos kuitenkin osoittaa, ettei Suomelle ja Ruotsille parissa vuodessa hahmottunut erityisasema Naton kumppanuusmaiden joukossa ole minkäänlainen itsestäänselvyys. Siitä muistuttaa tieto, ettei Suomella ole sijaa Naton seuraavassa huippukokouksessa, koska osa Nato-maista vastustaa Suomen ja Ruotsin kutsumista mukaan (HS 28.10.). Edelliseen kokoukseen Suomi osallistui.

Kutsuista riippumatta Suomen ja Naton laaja yhteistyö on välttämätöntä, jos Suomi haluaa säilyttää niin sanotun Nato-optionsa uskottavana.