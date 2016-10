Uusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan vuodenvaihteessa. Muutoksella yllytetään vakuutusyhtiöitä ottamaan maksuissa nykyistä enemmän huomioon, miten kuljettaja on selviytynyt liikenteessä vuosien varrella kaikilla niillä ajoneuvoilla, jotka hän on omistanut.

Liikennevakuutuksien muutos kertoo osaltaan älyvakuutusten tulosta.

Vakuutusyhtiöiden piirustuspöydällä on vakuutusmalleja, joissa elintavat vaikuttaisivat henkilövakuutuksiin – esimerkiksi niin, että liikuntaa harrastavan maksut olisivat alemmat kuin sohvaperunalla. Muutamien tällaisten vakuutustuotteiden myynti on jo alkanut. Älyvakuutusten idea tuntuu usein oikeudenmukaiselta. Tällaisissa vakuutuksissa yksi kriittinen kohta on se, miten paremmat toimintatavat mitataan ja todistetaan vakuutusyhtiölle.

Jos liikennevakuutuksien hintoja halutaan muuttaa lopulta kuljettajan ajotapaa seuraavaksi, kuljettaja tarvitsee käyttäytymistään seuraavat mittalaitteet.

Elintapojen ja liikkumisen seuranta lähes reaaliajassa voisi tuottaa kattavat tietokannat vakuutetuista. Toivottavasti ne, jotka valvovat tietoturvaa, valvovat myös sitä, miten tietoa kerätään ja mitä sillä tehdään.