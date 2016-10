Suoratoistopalvelu Spotify mullisti muutamassa vuodessa musiikin kuuntelun tavan ja markkinat. Kirjallisuudessa on menossa samansuuntainen murros, mutta mahdollisesti vielä paljon isompi.

Äänikirjojen markkinat kasvavat maailmalla kymmenien prosenttien vuosivauhtia. Se tarkoittaa, että kirjoitetut, paperilta luettaviksi tarkoitetut tekstit muuttuvat myös kuunnellen nautittaviksi. Villeimmät ennustajat näkevät jo Excel-taulukoissaan tulevaisuuden, jossa äänikirjat ovat syrjäyttäneet fyysiset kirjat. Uumoillaan, että kirjallisuus palaisi ”leirituliaikaan” ja painettujen kirjojen jakso jäisi vain pieneksi väliepisodiksi kirjallisuuden historiassa.

Ruotsissa Jonas Tellander on ennustanut äänikirjojen ohittavan pokkarit kymmenen vuoden kuluttua.

Jonas Tellanderin mielipiteelle kannattaa ehkä kallistaa korvansa.

Tellander oli vuonna 2005 perustamassa start up -yritys Storytelia, joka on kulkenut vaikeuksien kautta kohti yhä suurempia voittoja. Viime kesäkuussa yritys osti ruotsalaisen kustantamon Norstedtsin. Kaupasta kirjoitettiin suurin kirjaimin: vuonna 1823 perustettu Norstedts on Ruotsin vanhin kustannustalo. Sillä on myös vaikuttava kirjailijakaarti.

Muutamastakin jutusta on voinut lukea tai aavistaa ennustuksen: Storytel voi olla kirjojen Spotify.

Länsinaapurista ja esimerkiksi Yhdysvalloista poiketen Suomessa äänikirjojen osuus kirjamarkkinoista oli viime vuonna laskusuunnassa, ei nousussa. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin.

Storytel toimii myös Suomessa, ja kuluneella viikolla Otava julkisti aloittavansa yhteistyön sen kanssa. Storytel on myös ensimmäistä kertaa mukana tänään päättyvillä Helsingin kirjamessuilla.

On jännittävää, että juuri kun Storytel on murtautumassa yhä laajemmille kansainvälisille markkinoille, Ruotsissa jaettava jättimäinen Nobel-kirjallisuuspalkinto annetaan sen 115-vuotisessa historiassa ensimmäistä kertaa kirjailijalle, jonka tuotanto kulutetaan nimenomaan kuuntelemalla: Bob Dylanille.

Bob Dylanin tekstit on toki tehtykin laulettaviksi ja kuunneltaviksi. Äänikirjojen tekstit taas on alun perin kirjoitettu paperilta luettaviksi.

Paitsi että sekin on muuttumassa: äänikirjayritykset lanseeraavat nyt myös niille kirjoitettua kirjallisuutta, jolla on omat vaatimuksensa: esimerkiksi selkeä tarina eikä niin paljon dialogia.

Times They Are A Changin’.