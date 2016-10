Venäjänkieliset ovat suomen- ja ruotsinkielisten jälkeen kolmanneksi suurin kieliryhmämme. Viime vuonna yli 70 000 Suomessa asuvaa oli rekisteröinyt äidinkielekseen venäjän. Todellisuudessa määrä on vielä suurempi, koska täkäläiseen kielipolitiikkaan kuuluu, että ihminen ei voi rekisteröityä kaksikieliseksi.

Joukko on monimuotoinen. Valtaosa on tullut 1990-luvulta alkaen entisen Neuvostoliiton alueelta. Osalle syynä on ollut perhe, osalle työ. Mukana on myös inkeriläisiä paluumuuttajia, joiden vahvin kieli on venäjä.

Vaikka kielivähemmistö on Suomen mitassa suuri, valtaväestö ei ole näihin aikoihin asti ollut sen sielunelämästä kovin kiinnostunut.

Viime vuodet ovat muuttaneet tilannetta. Venäjän ja lännen suhteiden kiristyminen ja Venäjällä vahvistunut niin sanottu maanmiespolitiikka ovat herättäneet pohtimaan, miten venäjänkieliset Suomessa kokevat asemansa ja millaisena he näkevät ympäröivän maailman.

Kiinnostuksen heräämisestä kertoo myös se, että valtioneuvosto tilasi osana selvitys- ja tutkimussuunnitelmaansa raportin Suomen venäjänkielisistä mediankäyttäjinä. Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella tehty selvitys julkistettiin lokakuussa.

Yleiskuva kertoo, että venäjänkieliset Suomessa eivät asu toisella planeetalla. He käyttävät mediaa runsaasti ja monipuolisesti. Internet ja sosiaalinen media ovat ahkerassa käytössä. Moni seuraa sekä suomalaisia että venäläisiä viestimiä.

Vaikka Ukrainan tilanne ja erityisesti Krimin haltuunotto ja malesialaisen matkustajakoneen alasampuminen ovat luoneet jakolinjoja venäjänkielisten välille, kaikkea mediaa tarkastellaan kriittisesti.

Venäjältä tulevaan uutisvirtaan Suomen venäjänkieliset suhtautuvat usein epäillen, mutta suomalaiseen mediaankaan ei olla tyytyväisiä. Moni näkee lännen ja Venäjän välisen nokittelun leimaavan kaikkea uutisointia Suomessa. Jutuilta kaivattaisiin useampia näkökulmia.

Vähemmistöt tuntevat usein asuinmaansa paremmin kuin enemmistö tuntee vähemmistönsä. Tiedonkulun monipuolistamisessa on vielä paljon tehtävää.