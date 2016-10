Elinympäristöjen pilaantuminen ja katoaminen, liiallinen metsästys ja kalastus, saasteet, vieraslajit sekä ilmastonmuutos ajavat lajeja yhä ahtaammalle. Muutokset ovat olleet niin rajuja, että luonnon monimuotoisuus on romahtanut 40 vuodessa. Lajeja kuolee sukupuuttoon, geenivaroja häviää, sademetsät ja koralliriutat katoavat.

Syynä ahdinkoon on kasvava kulutus. Lajit katoavat, koska ihmiset kuluttavat liikaa luonnonvaroja ja päästävät ilmaan liikaa hiilidioksidia. Maapallo ei uusiudu samaa tahtia.

Ympäristöjärjestö WWF:n tuore ympäristön tilaa käsittelevä Living Planet -raportti tuo vakavan viestin: globaali kulutus on ylittänyt maapallon kantokyvyn niin, että tarvittaisiin 1,6 maapalloa korvaamaan käytetyt luonnonvarat.

Selkärankaisten määrä on enää 40 prosenttia siitä, mitä se oli 1970-luvulla. Vauhti on hälyttävä osoitus siitä, että kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä.

Suunnan kääntämiseksi tarvitaan toimia niin valtioilta, yrityksiltä kuin kuluttajiltakin, jotta vastuullinen, luonnonvaroja säästävä hyödykkeiden tuotanto ja kulutus pääsee vallalle. Luonto on elävää pääomaa. Jos puhdas vesi, ravinto ja ilma vaarantuvat, niiden korvaaminen on kallista, jopa mahdotonta.