Huomenna tiistaina tulevat julki vuoden 2015 verotiedot. Viestimet julkaisevat pitkiä listoja ihmisistä, jotka saivat viime vuonna eniten palkka- ja pääomatuloja.

Huomenna alkaa myös sen päivittely, miksi tiedotusvälineet julkaisevat ihmisten verotietoja. Vastaavan laajuista verotietojen julkisuutta ei ilmeisesti ole missään muussa maassa. Monen mielestä verotietojen repostelussa on kyse vain kateuden lietsomisesta. Vasta-argumenttina käytetään sitä, että julkisuus auttaa vallankäyttäjien valvonnassa.

Hyvä argumentti nykyisen kaltaisen avoimuuden puolustamisessa on Velipekka Nummikoski (kok).

Velipekka Nummikoski on Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja. Vuodenvaihteessa pelimonopolit RAY, Veikkaus ja Finntoto yhdistetään. Uuden yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin kesällä Veikkauksen nykyinen varatoimitusjohtaja Olli Sarekoski.

Sarekosken kuukausipalkka on 32 000 euroa. Sen lisäksi hänellä on tulospalkkio. ”Minusta palkka on hyvä”, Sarekoski sanoi Talouselämän haastattelussa elokuussa. Moni muukin on samaa mieltä.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne piti Sarekosken palkkaa kohtuuttomana ja vaati pääministeri Juha Sipilää (kesk) puuttumaan asiaan. Vastaahan Sipilä uuden peliyhtiön omistajaohjauksesta.

Toimitusjohtaja Sarekoski sai 10 000 euron palkankorotuksen. Uuden yhtiön varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Velipekka Nummikoski, mutta hänen palkankorotuksensa suuruutta uusi yhtiö ei suostu kertomaan.

RAY:n toimitusjohtajana Nummikoski ansaitsi viime vuonna 222 074 euroa. Tieto löytyy RAY:n vuosikertomuksesta.

Nummikosken palkka ei vastedes selviä vuosikertomuksesta, sillä uusi yhtiö aikoo eritellä vain toimitusjohtajan palkan. Johtoryhmän palkat yhtiö kertoo könttäsummana. Linjausta se perustelee valtion omistajaohjauksen ohjeilla.

Uusi pelimonopoli ei kuitenkaan ole mikä tahansa yhtiö. Sen voittovaroja käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Nykyisin RAY tukee noin 800:aa eri järjestöä.

Pelimonopoli on keskeinen osa suomalaista hyvinvointivaltiota. Siksi sen pitäisi toimia läpinäkyvästi. Yhtiön varatoimitusjohtajan palkka on olennainen tieto.

Koska uusi yhtiö ei kerro Nummikosken palkkaa, se selviää vasta verotiedoista 1. marraskuuta 2018. Silloin selviää, ansaitseeko Nummikoski kaksi kertaa niin paljon kuin Suomen pääministeri.