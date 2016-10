Julkinen budjetointi kehyksineen ja toimintasuunnitelmineen on usein jäykkää ja lyhytkatseista, eikä kertainvestoinnilla saavutettavia pitkän aikavälin hyötyjä välttämättä oteta riittävästi huomioon.

Esimerkiksi vesirokon liittäminen kansalliseen rokotusohjelmaan lisää julkisia menoja hieman yli neljä miljoonaa euroa, mutta toimi poikii tulevina vuosina arviolta 14 miljoonaa euroa säästöjä yhteiskunnalle.

Samankaltaisia esimerkkejä on runsaasti. Lonkkamurtumat ja kakkostyypin diabetes hankaloittavat lukuisten ihmisten elämää ja aiheuttavat samalla huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle, vaikka nämä vaivat olisivat monessa tapauksessa ehkäistävissä. Edellytyksenä on, että investoinnit suunnitellaan huolellisesti ja etupainotteisesti. Toiminnan on oltava pitkäjänteistä.

Nykyisiin julkisen talouden kehysbudjetointijärjestelmiin on vaikea istuttaa rahoituskeinoja, joiden menot ja tuotokset asettuvat ajallisesti kauas toisistaan. Tämä vaikeuttaa erityisesti ehkäisevään toimintaan tehtäviä lisäpanostuksia.

Asiantuntijoiden mukaan vain noin kymmenesosa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kanavoidaan tätä nykyä ehkäisevään toimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistamisen ohella pitäisikin kiinnittää vähintään yhtä paljon huomiota tekijöihin, joilla luodaan terveyttä ja hyvinvointia.

Edistävän ja ehkäisevän toiminnan suorat taloudelliset säästöt ovat pitkällä aikavälillä varovaisestikin arvioiden satoja miljoonia euroja. Tämän päälle on laskettava vielä epäsuorat hyödyt. Ne näkyvät esimerkiksi siinä, että tuottavuus kasvaa väestön hyvinvoinnin kohetessa, toimintakyvyn lisääntyessä ja työkyvyn parantuessa.

Vaikka ennaltaehkäisy sisältyy sanana jo kaikkiin terveyttä ja hyvinvointia käsitteleviin kannanottoihin ja suunnitelmiin, todella tulokselliset käytännön esimerkit ovat harvassa. Usein hankkeet ovat kapea-alaisia ja kestoltaan lyhyitä eikä niissä tavoitella pysyviä rakenteellisia muutoksia.

Edistävän ja ehkäisevän toiminnan taloudellisia hyötyjä ja hyvinvoinnin lisäämisen mahdollisuuksia on syytä mallintaa laaja-alaisesti. Tällaisen analyyttisen tarkastelun pohjalta hyvinvointia edistävälle toiminnalle on mahdollista määritellä selkeät mitattavissa olevat tavoitteet. Se auttaisi kehittämään uusia, ennakkoluulottomia käytäntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaikuttavuusinvestoiminen (impact investing) on pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Sen avulla lisätään yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Toimintamalli on rantautunut Sitran myötävaikutuksella Suomeen vasta viime vuosina, ja se on kansainvälisestikin vielä melko uusi.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB). Sen ideana on, että sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat niiden toteutukseen liittyvän taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista. On siis kyse tulosperusteisesta hankinnasta.

Työkalua kokeillaan Suomessa jo kahdessa projektissa. Toinen niistä lisää työhyvinvointia julkisella sektorilla ja toinen – työ- ja elinkeinoministeriön vetämä hanke – nopeuttaa maahanmuuttajien työllistämistä.

Uusia tulosperusteisia hankkeita on suunnitteilla noin 20 kunnassa, muun muassa Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Tampereella. Näiden hankkeiden tavoitteet liittyvät lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointiin, ikäihmisten itsenäisen toimintakyvyn ylläpitoon ja työllistämiseen.

Tulosperusteinen SIB-sopimus on koko järjestelmään kohdistuvan muutoksen työväline. Sen avulla julkinen sektori voi kehittää hankintakäytäntöjään tuloksia ja vaikuttavuutta painottaen.

Valtio ja kunnat tekevät vuosittain hankintoja noin 35 miljardin euron arvosta. Tästä summasta merkittävä osa kohdistuu palveluihin. Vaikuttavuuden hankinta tarkoittaa siis myös miljardien eurojen verotulojen tuloksellisempaa käyttöä.

Veli-Mikko Niemi ja Mika Pyykkö

Niemi on ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriössä ja Pyykkö johtava asiantuntija Sitrassa.