Jos jokin asia on yllättänyt politiikassa, niin tämä tunteiden vyöry. Kylmän sodan jälkeen puolueet valuivat kohti poliittista keskustaa, ja politiikka lähinnä haukotutti.

Ei enää. Istuimme Espalla Kappelissa lihasopalla, kun pöytämme kohdalle pysähtyi siististi pukeutunut, salkkua kantava viisikymppinen mies, joka alkoi selittää, että holokaustia ei koskaan tapahtunut, ja että on vihdoin aika vapautua orjuudesta, jossa juutalaiset meitä pitävät. Mies ojensi tuohtuneen saarnansa välissä käyntikorttinsa, jonka mukaan hän markkinoi pölynimureja Malmilla. Ihan kunnollisen oloinen kaveri siis, ja ihan tavallisissä leipätöissä.

Miehestä tuli mieleen yhdysvaltalainen sosiologi Arlie Hochschild, joka vietti viisi vuotta Tea Partyn ja Donald Trumpin kannattajien sydänmailla Lousianassa yrittäen selvittää, mitä ihmisten mielissä liikkuu. Hocschildin tuoreen kirjan Strangers in Their Own Land teesi on, että ihmisillä on ”deep story”, syvä tarina, jossa tärkeitä eivät ole faktat vaan se, että tarina tuntuu oikealta.

Hochschild kuvaa Tea Partyn syvää tarinaa tarinaksi jonottamisesta. Kuvittele, että seisot pitkässä jonossa, joka liikkuu hitaasti eteenpäin. Olet jonottanut jo jonkin aikaa ja uskot, että jos jaksat olla sinnikäs, pääset lopulta kärkeen, jossa odottaa suuri muutos parempaan. Sitten tulee joku ja kiilaa edellesi. Ja hänen perässään kävelee joukko samannäköisiä kiilaajia.

Kiilaajat näyttävät erilaisilta kuin sinä itse. Jos olet valkoinen, he ovat tummia. Jos olet mies, he ovat naisia. Jos olet hetero, he ovat homoja. Jos teet töitä yksityisellä sektorilla, he ovat julkisen sektorin työntekijöitä. Jos kannatat perinteisiä arvoja, he ovat liberaaleja. Jos olet kristitty, he ovat muslimeja tai juutalaisia.

Kun Hochschild kertoo tätä tarinaa Tea Partyn kannattajille, he tunnistavat sen heti: juuri tältä minusta tuntuu. Jono on amerikkalaisen unelman perustarina, jossa kovasta työstä odottaa ansaittu palkinto. Mutta nyt tämä unelma on rikki.

Hochschild kuvaa lousianalaisten arkea lohduttomasti: työpaikat katoavat, ympäristö saastuu, ja ihmisten elintaso heikkenee. Jono pysähtyy ja alkaa itse asiassa valua taaksepäin. Samaan aikaan näyttää ilmestyvän yhä uusia etuilijoita – mustia, naisia tai muita pitkään huonosti kohdeltuja vähemmistöjä, joille pitäisi vielä osoittaa myötätuntoa.

Syvän tarinan ytimessä on kertojan kunnollisuus. Ihmiset Lousianassa pitävät itseään kunnollisina ja suoraselkäisinä. He eivät halua olla riippuvaisia kenestäkään ja uskovat amerikkalaiseen unelmaan, koska se on ainoa asia, joka heillä on jäljellä työpaikkojen kadotessa ja ympäristön saastuessa. Vaikka maailma pettäisi heidät, he eivät valita. Miksi siis muut saisivat valittaa?

Liika kunnollisuus sokeuttaa, ja saa ihmiset toimimaan omaa etuaan vastaan. Syvä tarina kertoo, miksi köyhät valkoiset äänestävät verotusta ja sosiaalietuuksia vastaan. Tuntuu oikealta, että kukaan ei saa etuuksia ja sosiaaliturvaa leikataan.

Mutta liika kunnollisuus on myös vaarallista muille. Vähitellen ärtymys jonossa muuttuu lynkkausmielialaksi: etuilijat muuttuvat salaliiton pyörittäjiksi ja heidät on pantava kuriin.

Kunnollisuudesta tulee minää pönkittävä projekti, jossa kunniattomuus, pahuus ja mädännäisyys on heijastettava jonnekin muualle. Nykypolitiikassa eniten äänessä ovat puhdasoppiset, jotka rukoilevat ja näkevät muun maailman vellovan pahan vallassa. Monilla rasistisilla liikkeillä on korkea käsitys moraalistaan. Ei ehkä ole sattumaa, että Euroopan ellei maailman kunnollisin kansa, saksalaiset, erehtyi 1930-ja 1940-luvuilla hirvittävällä tavalla.

Yhdysvaltojen konservatiiveja yhdistää missionäärinen kysymys siitä, oletko oikea konservatiivi. Vastustajat ovat moraalisesti rappiolla, ja siksi myös Hillary Clinton pitäisi saada telkien taakse. Demokraatit koostuvat pienemmistä kansalaisryhmistä, jotka ajavat pragmaattisesti omaa asiaansa puolueen sateenkaaren alla.

Mitä kunnolliset ihmiset tekevät, jos he häviävät ensi tiistaina? Looginen vastaus, jota Donald Trump jo pohjustaa, olisi julistaa vaalijärjestelmä mädäksi ja ottaa oikeus omiin käsiin. Entä jos he voittavat? Silloin koittaa vihdoin kauan kaivattu aika, jolloin pannaan oma maa ja maailman kansat järjestykseen.