Vielä on aikaa välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset, jos toimimme nyt ja toimimme nopeasti, painotti vuonna 2006 brittiläinen taloustieteilijä Nicholas Stern kuuluisaksi tulleessa raportissaan ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista.

Stern toi ilmastonmuutoksen ja sen torjumisesta koituvat kustannukset julkiseen keskusteluun. Hänen mukaansa meneillään on uhkapeli ihmiskunnan kustannuksella ja suunnan kääntäminen edellyttää päättäjiltä nopeita toimia.

Raportin julkistamisesta on kulunut tasan kymmenen vuotta. Uhkapelin ainekset ovat edelleen olemassa. Tahti on osin jopa kiihtynyt.

Ilmastonmuutoksen etenemistä kuvaavat mittarit kertovat, että hillintätoimien vauhti ei ole ollut riittävä. Ennätykset paukkuvat tänäkin vuonna. Vuoden ensimmäinen puolisko oli ennätyslämmin: se ennakoi Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan sitä, että vuodesta 2016 on tulossa historian lämpimin. Arktinen merijää suli aikaisin ja sen määrä oli kesällä mittaushistorian toiseksi pienin. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavaa hiilidioksidia on ilmassa ennätyksellisen paljon.

Ilmastonmuutos näkyy jo luonnossa ja ihmisten arjessa. Vaikutukset heijastuvat talouteen, ruoantuotantoon ja konflikteihin. Sään ääri-ilmiöt – tulvat, kuivuus ja myrskyt – ovat lisääntyneet. Samalla luonnonkatastrofien aiheuttamat vakuutuskustannukset ovat nousseet. Ilmastonmuutoksen seurauksia voi nähdä Afrikan pakolaisuudessa. Myös arabikevään levottomuuksille loi pohjaa kuivuuden takia noussut ruoan hinta.

Toteutunut kehitys osoittaa, että hiilineutraalin yhteiskunnan etenemistä ja kivihiiliaikakauden lopettamista tulee vauhdittaa tuntuvasti. Ilman hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ilmastonmuutosta ei voida selättää.

Yhteisymmärrys ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeellisuudesta on löytynyt. Perjantaina voimaan tuleva Pariisin ilmastosopimus on osoitus siitä, että valtiot suhtautuvat asiaan vakavasti ja haluavat toimia.

Lokakuussa 150 maata sopi HFC-yhdisteiden eli fluorihiilivetyjen käytön säätelemisestä. Kylmä- ja ilmastointilaitteissa käytetyt yhdisteet toimivat jopa yli tuhat kertaa hiilidioksidia voimakkaampina kasvihuonekaasuina. Ilmailuala puolestaan pääsi ensimmäisenä elinkeinona sopuun päästöjensä vähentämisestä.

Vaikka globaalit toimet ovat edenneet hitaasti, niiden rinnalla tapahtuu koko ajan. Yritykset ja rahoituslaitokset ovat ottaneet puhtaan teknologian osaksi strategiaansa. Kaupungit julistautuvat hiilineutraaleiksi, ja kansalaiset tekevät ilmastolupauksiaan.

Ilmastonmuutos on otettava vakavasti Suomessakin. Sitä painotetaan Sitran maanantaina julkistamassa muistiossa, jossa kaksitoista suomalaista asiantuntijaa esittää näkemyksiään. Muistion mukaan Suomessa tiedostetaan, että ilmastonmuutos on vakava uhka, mutta asian mittakaavaa ja kiireellisyyttä ei ymmärretä. Etenkin epäsuorat vaikutukset ymmärretään huonosti. Lisäksi talousajattelussa huomio on prosessiteollisuuden suuryritysten viennissä. Uuden luominen jää helposti jalkoihin.

Asiantuntijat korostavat, että ripeitä toimia tarvitaan kaikilla yhteiskunnan aloilla, ei vain energiantuotannossa. Tahto ei riitä, sillä tärkein askel, hiilidioksidipäästöjen alasajo, on vielä ottamatta. Suunnan kääntäminen edellyttää, että asioita on opittava tekemään uudella tavalla. Suomessa on osaamista, ja tulevaisuuden cleantech-markkinat ovat valtavat. Sen ovat tosin myös muut huomanneet, joten kisa on kovaa.

Sternin raportin analyysi on yhä pätevä: suunnan jättäminen ennalleen olisi lopulta paljon kalliimpi vaihtoehto kuin muutoksen etsiminen.