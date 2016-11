Työeläkeyhtiöt ovat viime aikoina esitelleet tähänastisia saavutuksiaan tältä vuodelta, ja saavutuksia on vertailtu laskennallisiin tuotto-oletuksiin. Eläketurvakeskus laskee, kuinka suuria reaalituottojen pitäisi olla, jotta eläkejärjestelmä olisi turvattu. Järjestelmä on osittain rahastoiva, joten suurin osa maksettavista eläkkeistä tulee työelämässä olevilta: työntekijöiltä ja työnantajilta.

Järjestelmän haastaa se, että yhä enemmän ihmisiä on vastedes eläkkeellä, elinaika pitenee ja huoltosuhde heikentyy. Jotta yhtälö menisi umpeen, pitää nostaa maksuja tai hankkia sijoituksilla.

Jälkimmäinen vaihtoehto on suosiossa, koska se tuntuu nyhtävän rahaa tyhjästä. Rahastojen kokokin – 180 miljardia – vaikuttaa massiiviselta sijoitusaparaatilta. Mutta eläkevastuu on vielä massiivisempi: 700 miljardia. Vastuulla tarkoitetaan summaa, joka on luvattu maksaa tulevaisuudessa eläkkeinä.

Tämänvuotisten reaalituottojen piti olla tähän mennessä yli 2,6 prosenttia, jotta yhtälö alkaisi umpeutua. Sekä Ilmarinen että Varma jäivät tästä tavoitteesta. Kuntien eläkevakuuttaja Keva ylitti rajan. Samoin tekivät Elo, Valtion eläkerahasto ja Etera.

Eläketurvakeskuksen oletus pitäisi täyttää pitkällä aikavälillä. Kun aikaväli on tarpeeksi pitkä ja takanapäin, yhtiöt näyttävät pysyvän rajan oikealla puolella. Mutta kuten eläkeyhtiöt nyt muistuttavat, edessä voi olla pitkä hitaan kasvun aika. Tämä yhdistettynä nollakorkomaailman heikkoihin tuottoihin voi tarkoittaa, että tästä eteenpäin eletään huonoa sijoitusaikaa ja maksuja joudutaan ehkä nostamaan. Yksi vaihtoehto on se, että yhtiöiden sallitaan ottaa suurempaa riskiä sijoituksissaan.

Suomalainen eläkejärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa kestävyytensä puolesta kärkikaartia: eläkevastuita ei ole laskettu velanotolle kuten Ranskassa eivätkä eläkevastuut ole verokertymän varassa kuten Tanskassa. Mutta reagointia tarvitaan, koska järjestelmää vinouttavat sekä demografinen muutos että talouden heikot ajat.

Myös itse järjestelmä muuttuu ensi vuoden alusta niin, että muutos tukee kestävyystavoitetta. Vanhuuseläkkeen ikäraja lähtee liukumaan ylöspäin vuosi vuodelta, ja osa-aikaeläke lakkautetaan.

Muutoksista kiinnostavin on osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sillä pyritään luomaan järjestelmää rasittamatta malli, joka sallisi ikääntyvien keventää työtaakkaansa. Varhennetulle eläkkeelle pääsisivät vuonna 1963 tai sitä ennen syntyneet 61-vuotiaina. Nuoremmilla raja on hieman ylempänä. Varhennetulle eläkkeelle pääsisi jokainen vapaasti, mutta omalla kustannuksellaan. Työtä voi tehdä tai olla tekemättä. Eläkettä saa ottaa 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä, mutta summaa leikattaisiin. Leikkausprosentti saadaan kertomalla jokainen varhennuskuukausi 0,4:llä. Vanhuuseläkeiän koitettua lopun 75 tai 50 prosenttia saisi täytenä, mutta varhennettu osuus jäisi pysyvästi pienemmäksi. Jos loppuosan käyttöä lykkäisi myöhemmäksi, sille saisi vastaavan 0,4 prosentin korotuksen.

Idea tuo eläkejärjestelmään kaivattua yksilöllistä valintaa – mikä voi olla vaarakin. Kun lukitsee oman vaihtoehdon ja ottaa varhennetun eläkkeen, silloin tulee päättäneeksi koko loppuelämän tuloistaan.

Muiden etuuksien ja varhennetun eläkkeen summautuminen voi puolestaan olla ongelma järjestelmälle. Jos alaikärajan ylittänyt jää työttömäksi, hän saa täyden työttömyyskorvauksen ja voi valita lisäksi varhennetun eläkkeen. Kun ikääntyvien työllistyminen on muutoinkin vaikeaa, tässä kohtaa turhan moni voi jättäytyä kokonaan pois työmarkkinoilta. Se taas ei palvelisi työllisyysasteen nostamisen tavoitetta.