Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan unionin tuore ehdotus vuosien 2021–2030 energia- ja ilmasto-ohjelmaksi korostavat metsien roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Metsien kasvu hiilen nieluina vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, ja puulla voidaan korvata haitallisempien materiaalien käyttöä. Haasteena on löytää tasapaino metsien käytön ja hiilinielun välillä.

Nykyinen Kioton ilmastosopimus ja EU:n vuoteen 2020 ulottuvat linjaukset antavat varsin huonot lähtökohdat metsänielujen lisäämiselle. Uhkana on, että puun energiakäyttö ylikorostuu.

EU:n järjestelmässä metsät ovat osa maankäyttösektoria. Metsäpinta-alan muutosten osalta EU:n ehdotus sisältää monipuolisia joustomekanismeja, kuten mahdollisuuden nieluyksiköiden siirtoon jäsenmaiden välillä. Nieluyksiköitä voidaan myös säästää myöhempää käyttöä varten.

Metsänhoidossa EU:n linjaukset ovat jäykkiä. Pääosin ne jatkavat Kioton toisen sopimuskauden vuoteen 2020 ulottuvia periaatteita.

EU-maille on määritelty hakkuiden jälkeisen metsänielun referenssitaso, johon komissio vertaa tulevaa kehitystä. Suomessa nielu on kehittynyt referenssitasoa edullisemmin, koska kaikelle tuotetulle puulle ei ole ollut käyttöä. Nieluja ei ole aktiivisesti lisätty. Sen sijaan on syntynyt kannustin lisätä metsäenergian käyttöä liikenne- ja energiasektoreilla ja tinkiä kalliista päästöjen vähennystarpeesta, todellisista ilmastovaikutuksista välittämättä.

Vastaava kannustinvääristymä sisältyy EU:n jäsenmaiden metsänielujen tulevia referenssitasoja koskeviin arvioihin. Jäsenmaille syntyy houkutus määritellä nielun referenssitaso mahdollisimman pieneksi ja sisällyttää ennusteisiin jo valmiiksi bioenergiakäytön ja muun käytön roima kasvu.

Ilmastonmuutos tarjoaa kuitenkin perusteen lisätä metsien käyttöä vain, jos metsistä korjattuihin puihin sitoutunut hiili varastoituu rakennusten kaltaisiin pitkäkestoisiin hyödykkeisiin tai jos metsästä saatava bioenergia osoittautuu edulliseksi tavaksi eliminoida fossiilisten polttoaineiden päästöjä.

Hiilen sitoutuminen pitkäkestoisiin hyödykkeisiin ei näytä toteutuvan Suomessa. Puolet metsistä otettuihin puihin sitoutuneesta hiilidioksidista palautuu ilmakehään alle kymmenessä vuodessa.

Myöskään metsien bioenergiakäytön voimakkaalle lisäykselle ei näytä olevan edellytyksiä. Biodieselin valmistuksessa syntyy runsaasti hiilidioksidipäästöjä suhteessa saatuun polttoainemäärään. Biodieselin valmistaminen on myös kallista, ja biodieselin valmistuksen lisäys vähentää mahdollisuuksia käyttää metsää hiilen nieluna.

Metsäbioenergian selvään lisäämiseen tähtäävä Juha Sipilän (kesk) hallituksen politiikka voi tosiasiassa lisätä Suomen tuottamia päästöjä. Jos päästöjen voidaan todeta kasvaneen, valittu linja vaarantaa Suomen metsämaineen.

Euroopan unionin uusissa linjauksissa seurataan bioenergian päästöjä. Korjaukset EU-politiikan ongelmakohtiin voivat tehdä metsien bioenergiakäytöstä nopeasti ainakin joiltain osin kannattamatonta.

Suomi on yhdessä muiden metsäisten maiden kanssa tehnyt EU:n ilmastopolitiikkaa koskevia aloitteita, jotta metsänieluihin ja metsänhoitoon liittyviä joustoja lisättäisiin. Tämä on perusteltua, koska nielujen kasvattaminen näyttää kansantaloudellisesti hyvin edulliselta keinolta alentaa nettopäästöjä.

Hiilinieluihin voidaan kuitenkin vedota vain siltä osin kuin nielut ovat syntyneet aktiivisen ilmastopolitiikan seurauksena. Muutosta ajavilla mailla pitäisikin olla vakuuttava toimintaohjelma, joka sisällyttäisi nielut metsänhoitoon.

Suomi voisi toimia tiennäyttäjänä rakentamalla kansallisen kannustinjärjestelmän metsänielujen kasvattamiseksi. Tämän voisi toteuttaa Etelä-Suomen metsien suojeluun kehitetyn Metso-ohjelman kaltaisella järjestelmällä, jossa metsänomistajat hyötyisivät nielun kasvattamisesta ja puun käyttöä ohjattaisiin pitkäkestoisiin tuotteisiin.

Järjestelmä mahdollistaisi metsäbiomassan energiakäytön tasapainoisesti nieluihin yhteensovittaen. Sen ansiosta puun tarjonta voi pitkällä aikavälillä jopa kasvaa. Pilottihanke auttaisi sisällyttämään metsiä monipuolisesti EU:n ilmastopolitiikkaan ja tekisi Suomesta unionin edelläkävijän metsien ilmastovaikutusten huomioon ottamisessa.

Olli Tahvonen

Kirjoittaja on kansantaloudellisen metsäekonomian professori Helsingin yliopistossa.