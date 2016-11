Hallitus haluaa viedä Suomen maailman kärkeen kieltämällä kivihiilen käytön energiantuotannossa ensimmäisenä valtiona maailmassa. Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) mukaan kielto tulisi voimaan vuoden 2030 jälkeen ja sitä vauhditettaisiin jopa lailla.

Rehnin ulostulo on signaali energiantuottajille siitä, että investointipäätöksissä pitää alkaa ottaa huomioon kivihiiltä korvaavat energianlähteet. Mitään uutta ilmoitus ei sisällä, sillä muutos on jo päätetty toteuttaa ja kivihiilestä luopuminen sisältyy hallitusohjelmaankin. Julistus on kuitenkin viesti ulkomaailmalle siitä, että pohjoinen Suomi haluaa olla suunnannäyttäjänä ilmastopolitiikassa.

Energiakriisiä muutos ei aiheuta, sillä kivihiilen osuus energiantuotannossa on jo laskussa. Tällä hetkellä se on enää kahdeksan prosenttia. Kymmenen voimalaitosta tuottaa hiilisähköä ja -lämpöä lähinnä rannikkokaupungeissa. Esimerkiksi Helsinki tuottaa kolmanneksen energiastaan kivihiilellä, mutta on jo päättänyt sulkea Hanasaaren voimalan.

Kivihiilikielto on osa energia- ja ilmastostrategiaa, jossa hahmotellaan, kuinka Suomi aikoo täyttää EU:n ilmastotavoitteet päästöjen vähentämiseksi. Kivihiilestä luopuminen olisi paljon kaivattua edelläkävijyyttä, mutta pelkona on, että korvaajaksi tulee esimerkiksi turve.