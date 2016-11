Brittien ja venäläisten asenteissa on jotain yhtenevää, kun he kohtaavat ulkoisia ongelmia.

Tuore Barclays-pankin kysely (Express 2.11.) paljastaa, että osa briteistä uskoo maansa irtoamisen Euroopan unionista johtavan ilahduttavaan lopputulokseen kaupoissa. Elintarvikekauppojen hyllyjen tarjonnan kohentumiseen uskovia oli enemmän kuin tarjonnan heikentymistä odottavia. Iso osa vastaajista uskoi, että tarjolle tulee lisää korkealaatuisia brittiläisiä elintarvikkeita.

Näinhän ne venäläisetkin arvioivat, kun pakotteet ja vastapakotteet tulivat voimaan: edessä on korkealaatuisten venäläisten kulutustuotteiden aika.

Toivetta on vaikea toteuttaa – kummassakin maassa. Venäjällä on riittämättömästi kapasiteettia ja osaamista, jotta ulkomaista tuontia voitaisiin korvata. Britannia on nivoutunut kymmenien EU-vuosiensa aikana kiinteäksi osaksi unionin sisämarkkinoita.

Brittiläiset tuotteet ovat jo korvautuneet siellä, missä ne eivät ole pärjänneet ulkomaiselle tuonnille. Monet kotimaisetkin tuotantoketjut ovat alkaneet hyödyntää välituotteita ulkomailta.

Globaalit tuonti- ja tuotantoketjut jäävät brexitin jälkeenkin eloon, joten suurten kauppaketjujen tarvitsemia määriä on edelleen helpompi hankkia ulkomailta kuin haalia pienemmistä puroista kotimaasta.

Todennäköisempää on, että tuonti ulkomailta jatkuu ja tuotua ostetaan, mutta tuotteiden hinnat nousevat, kun punta heikkenee ja jos EU-ero johtaa tuontitavaroiden korkeampiin tullimaksuihin.

Brittikuluttaja kärsii joka tapauksessa. Hän joko ostaa huonompaa ja kalliimpaa, kuten Venäjällä, tai ainakin kalliimpaa.

Muutoksen on moni kuluttaja Britanniassa jo huomannut, ja yhä useampi tulee myöhemmin huomaamaan.

Ensimmäinen sokki oli se, että monikansallinen elintarvikejätti Unilever ilmoitti aikeistaan korottaa tuotteittensa hintoja.

Meteli nousi siitä, että korotuspainetta kerrottiin olevan myös peribrittiläisen Marmite-levitteen hinnassa. Myös autojen myyntihintoja on nostettu tai aiotaan nostaa.

Kuten Britanniassa valmistettavasta Marmitesta ja Britanniassa koottavista autoista huomaa, kyse ei ole vain valmiiden, rajan yli tulevien tuotteiden hinnoista. Unilever kokee Britannian toimintojensa kohtaavan uhkaa ja epävarmuutta brexitistä ja valuuttakurssista, joten yhtiö levittää riskiä hakemalla korotuksia kautta koko tuotepaletin.

Toinen hintojen korotuksiin johtava tie on se, että Britanniassakin valmistettavien tuotteiden valmistuksessa käytetään paljon ulkomailta tulevia raaka-aineita tai välituotteita. Esimerkiksi autotehtaat Britanniassa tarvitsevat paljon tuontiosia.

Kun brexit-tulevaisuuden epävarmuudesta tulee lasku, se on aina kuluttaja, joka menee lompakolleen. Joko kaupassa tai veroja maksaessaan. Kun autotehtaat ovat alkaneet epäillä, voivatko ne jäädä enää Britanniaan, maan hallitus on alkanut lupailla niille taloudellisia hyvityksiä. Nekin menevät lopulta tavallisten brittien maksettaviksi. Paine hintoja kohtaan ei hellitä, sillä brexitiä ei ole vielä edes tapahtunut.

Barclays-selvityksen toinen kohta kertoo, miten vaikeata kuluttajien on nähdä kulutuksensa tulevaisuutta. Joka kolmas kaipasi kauppoihin lisää kosketusnäyttöihin perustuvaa tekniikkaa – joka on poikkeuksetta tuontitavaraa. Apple päättikin jo nostaa tuotteittensa hintoja Britanniassa muun muassa punnan heikentymisen vuoksi.