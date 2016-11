Kun yksittäinen ihminen tai perhe miettii asuinkuntaansa, ensimmäinen peruste ei yleensä ole kunnan tilinpäätös ja talousarvio. Lopputulos on kompromissi, johon vaikuttavat samaan kotitalouteen kuuluvien ihmisten työpaikat, koulujen sijainti, liikenneyhteydet sekä mahdollisuudet omien toiveiden mukaiseen asumiseen.

Myös harrastukset, sukulaisten läheisyys ja monet muut yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa ratkaisuun.

Kunnan perimän tuloveron kovuus on yleensä asuinpaikkapäätöksen seuraus, ei sen syy. Toki kaikki tietävät, että kuntaveroissa on eroja, mutta se on vain yksi tekijä kokonaisuudessa.

Vuonna 2019 voimaan tuleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa paljon kuntien taloutta mutta myös sitä, miten kunnan talous näkyy yksittäisen ihmisen elämässä. Kuntien tulot ja menot puolittuvat, kun sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Maakunnat saavat rahansa valtion kautta. Hallituksen linjauksen mukaan kaikkien kuntien tuloveroprosenttia leikataan sitä vastaavasti yhtä paljon.

Nykyisen arvion mukaan kuntaveroa leikataan 12,3 prosenttiyksikköä. Se tekee kuntaverojen suhteelliset erot suuremmiksi. Tänä vuonna korkein veroprosentti on Savonlinnan 22,5 ja alin Kauniaisten 16,5. Suoraviivaisella vähennyslaskulla Savonlinnan veroprosentiksi tulisi noin kymmenen ja Kauniaisten noin neljä. Se tuntuu jo isolta erolta.

Harva muuttaa veroja pakoon Savonlinnasta Kauniaisiin, mutta naapurikuntien välillä erot saattavat vaikuttaa asumispäätökseen. Esimerkiksi Uudellamaalla kuntien välinen tuloveroprosentin ero on nyt suurimmillaan 5,5 prosenttiyksikköä, ja tulevaisuudessa ero voi näyttää vielä suuremmalta.

Vaikka moni on pohtinut, pieneneekö kuntien tehtävien tontti maakunta- ja sote-uudistuksessa liikaa, muuttoa pohtivan näkökulmasta kunnalla on edelleen kaikki ratkaisun avaimet käsissään. Nykyään Helsingin seudulla muuttoa rajoittaa eniten asuntotilanne, ja siihen kunta pystyy kaavoittajana vaikuttamaan. Helsingin uutta yleiskaavaa voi katsoa myös siitä näkökulmasta, että kaupunki ei enää luovuta yhtä helposti asukkaita lähiseudun kuntiin vaan etsii heidän asunnoilleen tontit uusilla keinoilla.

Maailmalta on paljon esimerkkejä siitä, että hyvät koulut voivat olla keskeinen tekijä perheen asumisratkaisuissa. Myös Suomesta on jo viitteitä koulujen maineen vaikutuksista. Koulutus kuuluu vastedeskin kuntien tehtäviin, joten asukkaista kilpailevat kunnat voivat parantaa kilpailukykyään kouluihinsa panostamalla.

Kunnat pystyvät edelleen vaikuttamaan työpaikkojen syntyyn – epäsuorasti mutta paremmin kuin muut julkisen sektorin toimijat. Mielikuva paikkakunnasta, jolla asuessaan voi löytää uuden työn vaikka edellinen katoaisi, houkuttelee varmasti.

Hallinnolliset uudistukset tuskin kääntävät muuttoliikkeen suuria trendejä. Eri puolilla Suomea ihmiset muuttavat sivukyliltä taajamiin, pienistä kunnista suurempiin keskuksiin ja koko maan mittakaavassa suurille kaupunkiseuduille. Yksilölliset syyt saavat ihmiset liikkumaan myös toiseen suuntaan, mutta tilastoja se ei heiluta.

Useimmille kunnille asukkaiden houkuttelu on kovaa työtä, mutta suurilla kaupungeilla päällimmäisenä on toinen murhe eli sopeutuminen muuttovoittoon. Palveluista ja asuinympäristöistä huolehtiminen korostuu tulevaisuudessa niiden toiminnassa entistä enemmän. Ne sopivat myös ensi kevään kuntavaalien teemoiksi.