Suomalaisen energiakeskustelun yksi ongelma on, että se on usein liiankin suomalaista. Suomi on esimerkiksi jo pitkään ollut osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita, mutta edelleen asia tahtoo unohtua monelta.

Siksi markkinoiden toimivuuden parantaminen ei ole aina saanut sitä painoa, jonka se ansaitsisi. Pahimpia pullonkauloja ovat olleet riittämättömät sähkönsiirtoyhteydet Pohjoismaiden välillä.

Kun sähkö ei liiku joustavasti, moni asia kärsii. Suomalaiset joutuvat usein maksamaan sähköpörssissä länsinaapuriin verrattuna lisähintaa siitä, että siirtokapasiteettia ei ole. Rajoitukset myös heikentävät huoltovarmuutta huippukulutuksen aikaan ja ongelmatilanteissa. Tuotannon ja kulutuksen tasaaminen ruotsalaisella vesivoimalla on hankalaa.

Looginen johtopäätös olisi parantaa siirtoyhteyksiä varsinkin Suomen ja Ruotsin välillä. Tähän asti ruotsalaisten on sanottu olleen haluttomampia siihen, mutta nyt luvassa on muutos.

Tiistaina Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ja sen ruotsalainen vastapuoli Kraftnät ilmoittivat uuden, 800 megawatin siirtoyhteyden valmistelusta maiden välille. Keminmaan kautta kulkeva yhteys maksaisi 200 miljoonaa euroa ja valmistuisi vuonna 2025. Hankkeelle aiotaan hakea mittavaa EU-tukea.

Energiantuotannon ja -kulutuksen yllätyksiin on perinteisesti haluttu varautua korostamalla kotimaisuutta. Vaihtoehtoinen lähestymistapa on parantaa huoltovarmuutta useiden maiden yhteistyönä.

Suomessa jälkimmäinen ajattelumalli on viime aikoina vahvistunut. Suomen kaasuverkon kytkeminen Viroon rakennettavan putken avulla Baltiaan ja Keski-Eurooppaan on yksi esimerkki muutoksesta, toinen on uuden sähkönsiirtoyhteyden rakentaminen Ruotsiin.

Maiden väliseen yhteistyöhön panostaminen edellyttää, että mukana olevat maat toimivat luotettavasti ja ennustettavasti. Siksi Pohjoismaat, etenkin Ruotsi, ja EU-alue ovat Suomelle luontevia kumppaneita energiakysymyksissä.

Energiapolitiikassa tapahtuu lähivuosina paljon. Historiallista muutosta auttaa se, että energiaverkot ovat ajanmukaisessa kunnossa.