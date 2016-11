Finanssikriisin alkuhetkistä kertovassa elokuvassa Margin Call käydään kiehtova keskustelu. Investointipankista potkut saanut Eric Dale (Stanley Tucci) muistelee pankissa jatkavalle Will Emersonille (Paul Bettany) aiempaa uraansa insinöörinä.

Dale kertoo olleensa rakentamassa siltaa, joka ylittää Ohio-joen ja yhdistää Dilles Bottomin ja Moundsvillen. Silta lyhentää Wheelingin ja New Martinsvillen välistä matkaa 35 mailia suuntaansa, ja matkan tekee päivittäin 12 100 ihmistä päivittäin, Dale kertoo.

Sillan valmistumisen jälkeen on jäänyt ajamatta 6 708 240 000 mailia. Jos autojen nopeus on keskimäärin 50 mailia tunnissa, 1 531 vuotta on jäänyt viettämättä auton ratin takana, hän laskee.

Suomalainen kiky-insinööri siirtäisi laskelman Suomeen.

Lasketaanpa puolivakavasti. Matka Helsingin Laajasalon Kruunuvuorenrannasta keskustaan on noin 11 kilometriä. Suurin sallittu tuntinopeus etapilla vaihtelee 40 ja 70 kilometrin välillä. Matka taittuu puolessa tunnissa, jos ei ole ruuhkaa. Kahdeksalta ja neljältä on.

Kun Kruunusillat valmistuvat, kulkuneuvo vaihtuu autosta raitiovaunuksi ja matka lyhenee 5,5 kilometriin. Aikaa menee 15 minuuttia. Sillan yli tehdään arviolta 37 000 matkaa päivässä. 37 000 säästettyä varttia on 9 250 tuntia, vuodessa 3 376 250 tuntia. Se on noin 2 000 henkilötyövuotta. Tai Eric Dalen tapaan oikeina vuosina ilmaisten: 385 vuotta.

Jos oikeat vuodet panisi sillan oletettuna valmistumisvuonna jonoon, jonon alkupää olisi Pietari Brahen valtakaudella. Vuosisummaa voi suurentaakin. Jos väki pysyy nykyisissä yhteyksissä, ne ruuhkautuvat ja matka-aika pidentyy.

Kun työelämä muuttuu työpaikkaan sitoutumattomammaksi ja Kruunuvuorenrantaan todennäköisesti tulee paljon modernien tietotyöpaikkojen työntekijöitä, moni istuu läppäri sylissä ratikassa tai tekee työtä älypuhelimella.

Älytyö on periaatteessa (mutta kokeilepa sitä käytännössä) mahdollista bussi–metro-yhteyksissäkin, eivätkä kaikki siltaa käyttävät ole töissä. Tosin heiltä säästynyt aika voi kulua kaupassa tai ravintolassa, mikä voi nostaa kulutusta. Mutta otetaan huomioon työpanoksen kasvuna vaikka neljäsosa. Sillan vastustajille sallitaan arvo, joka on pienempi kuin tämä, mutta nollaa suurempi.

Yli 500 henkilötyövuotta lisää työpanosta talouskasvun hyväksi vain ratikassa istumalla. Ja sama kertautuu monena vuotena. Kiky-teko! Lisää siltoja!