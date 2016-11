Brittipoliitikot joutuvat vastaamaan päätöksistään

Britannian EU-eron valmistelussa on meneillään juridisen kiistelyn vaihe. Ongelma on kuitenkin poliittinen: vaaleilla valitut päättäjät eivät haluaisi kantaa vastuuta prosessista, jonka he itse ovat käynnistäneet.