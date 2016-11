Suomessa alkaa selvitys internetin kautta tapahtuvasta äänestyksestä. Hallitus päätti siitä strategiaistunnossaan lokakuun lopulla. Asiaa valmistelemaan perustetaan parlamentaarinen työryhmä. Selvityksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Aikataulu itse nettiäänestyksen mahdollisesta käyttöönotosta on vielä täysin auki.

Suomessa on ennenkin kokeiltu internet-avusteista äänestämistä, mutta masentavin tuloksin. Nettiäänestystä kokeiltiin vuoden 2008 kuntavaalien yhteydessä vaihtoehtoisena äänestämismallina Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa. Yhteensä 232 ääntä katosi bittiavaruuteen. Niinpä korkein hallinto-oikeus määräsi uudet vaalit järjestettäväksi.

Asiaa tutkittaessa kävi ilmi, että sähköisestä äänestämisestä annetut ohjeet olivat liian epäselvät. Käyttöliittymä ei siis toiminut. Äänestämisprosessi jäi monella ikään kuin kesken, eivätkä äänet rekisteröityneet järjestelmään.

Uusintavaalit eivät tuoneet merkittäviä muutoksia kunnanvaltuustoihin. Äänestysintokin jäi poikkeuksellisen laimeaksi.

Suomalaiset mieltävät itsensä tietotekniikan osaamisessa eturivin väeksi. Kuitenkin etelänaapurissa Virossa sähköinen äänestäminen on paljon pitemmällä kuin Suomessa. Siellä ennakkoäänestäminen netissä on ollut mahdollista jo vuodesta 2005 lähtien. Varsinaisena vaalipäivänä Virossakaan ei voi vielä äänestää netissä.

Viron kansalaistaidot nettiasioinnissa ovat muutenkin paljon Suomea edellä. Viro myöntää myös niin sanottuja e-kansalaisuuksia.

Suomessa nettiäänestyksen käyttöönottoa valmistellaan kaikkiin yleisiin vaaleihin: eduskunta-, kunta-, europarlamentti-, presidentin- ja maakuntavaaleihin.

Sähköisen äänestyksen toivotaan lisäävän äänestysaktiivisuutta, joka Suomessa oli pitkään laskusuunnassa. Äänestää voisi vaikkapa matkojen takaa. Toiveita on esitetty varsinkin nuorten äänestysinnon noususta.

Jos vetää yhteen nettiäänestyksen puolesta esitetyt perusteet, niitä on kahta lajia. Toinen on halu osoittaa teknisen edelläkävijän asemaa. Toinen on halu lisätä äänestysaktiivisuutta. Oletus on, että äänestysmenettelyllä olisi siihen vaikutusta.

Nettiäänestystä varten selvitettävät kysymykset ovat kuitenkin periaatteellisia ja suuria. Vaalisalaisuus täytyisi varmistaa muuallakin kuin vaalihuoneistoissa. Miten tiedetään varmasti, että kotisohvalta perheen jäsenistä äänestää nimenomaan se, joka on järjestelmään kirjautunut?

Tähän asti tietojärjestelmiin on kirjautunut äänestyshetkellä vain äänioikeuden käyttö. Tulevaisuudessa johonkin järjestelmään pitäisi kirjata samalla myös annetun äänen sisältö. Taitavalle tietomurtajalle näiden kahden tiedon yhdistäminen saattaisi ainakin periaatteessa olla mahdollista.

Toinen ja valitettavasti koko ajan suurempi riski on koko vaalitoimituksen häiritseminen. Tekijöinä voivat olla yksittäiset ilkivallan tekijät tai jopa ulkomaiset, valtioiden tukemat tahot. Miten toimittaisiin, jos vaali-illan jälkeen tulosta ei olisi tai sen arveltaisiin olevan jonkun ulkopuolisen peukaloima?

Sähköisen äänestämisen selvittäminen on hyvä hanke. Joihinkin tilanteisiin se voisi olla tervetullut lisä äänestämistavaksi. Käyttöönottoa täytyy kuitenkin harkita erityisen huolellisesti, koska äänestämisessä kyse on demokraattisen yhteiskunnan keskeisestä tapahtumasta. Tähän asti suomalaisten luottamus vaalitoimitukseen on ollut vahva. Luottamuksesta on pidettävä tiukasti kiinni.