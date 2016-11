Vuosi sitten Yhdysvalloissa puolueet valmistautuivat vielä edessä oleviin esivaaleihin. Varsinkin republikaaneilla mukana oli suuri joukko ehdokkaaksi pyrkiviä, jotka janosivat julkisuutta. Moni yritti päästä otsikoihin arvostelemalla mielipidekyselyissä johtanutta Donald Trumpia.

Presidenttiehdokkuutta tavoitellut Louisianan kuvernööri Bobby Jindal järjesti Washingtonissa tiedotustilaisuuden, joka keskittyi pelkästään Trumpin moittimiseen. Valmisteltu puheenvuoro sisälsi lukuisia helposti lainattavia heittoja. Tilaisuuden loppuhuipennus oli, kun Jindal kysyi: ”Miksi Donald Trump ei lue Raamattua? Koska hän ei itse esiinny siinä.”

Brian Snyder / Reuters

Jindalille kävi kuten monelle muullekin kisaan lähteneelle. Hänen kannatuksensa vajosi promilleluokkaan, ja hän joutui lopettamaan kampanjansa. Trump sen sijaan nousi puolueensa ehdokkaaksi ja käy nyt melko tasaväkistä kamppailua demokraattien Hillary Clintonin kanssa Valkoisen talon avaimista.

Jindal on hinduperheessä kasvanut mutta opiskelijana katolilaiseksi kääntynyt puolueensa nuori toivo, joka yhdistää uskonnollisen konservatiivisuuden taloudelliseen konservatiivisuuteen. Valtion pitää puuttua moraalikysymyksiin mutta pysyä mielellään kaukana talouselämästä.

Trumpia haastettiin moneen kertaan uskonnollisilla perusteilla mutta turhaan. Trumpin voittokulku republikaanien sisällä on herättänyt myös kysymyksen, onko jokin muuttumassa Yhdysvalloissa politiikan ja uskonnon suhteessa. Perustuslaissahan valtio ja uskonto ovat tiukasti erillään, mutta ihmisten arjessa uskonnon tai paremminkin uskontojen rooli on jotain aivan muuta kuin maallistuneessa Euroopassa. Politiikassa oman uskontosuhteen esiintuonti kuuluu asiaan.

Niin sanottujen evankelikaalisten eli herätyskristillisten piirien asema on parin sukupolven ajan vahvistunut republikaanien joukossa. Nyt puolueen ehdokkaana kuitenkin on mies, jonka elämäntyyli ja mielipiteet eivät heijastele kristillisiä arvoja. Ennen näitä vaaleja Trumpin ei ole kuultu puhuvan uskonnosta.

Vaalien loppusuoralla myös Trump on halunnut antaa itsestään kuvan vakaumuksellisena kristittynä.

Mike Segar / Reuters

Mielipidetutkijat ovat yrittäneet vaalien alla selvittää, voiko Trumpin ja demokraattien ehdokkuutta tavoitelleen Bernie Sandersin kasvot saanutta politiikan myllerrystä selittää uskonnon avulla.

Pew Research Center julkisti kesällä oman selvityksensä, jonka vertasi tämän vuoden tilannetta vuoden 2012 vaaliin. Silloin vastakkain olivat jatkokaudelle pyrkinyt demokraattien Barack Obama ja republikaanien Mitt Romney. Obama on protestanttinen kristitty, joka ei ole kiinnittynyt tiukasti mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan. Romney puolestaan on mormoni, joka on ollut kirkkonsa johtotehtävissä. Nuoruudessaan hän oli jonkin aikaa lähetystyössä Ranskassa.

Tulokset olivat yllättäviä. Vaikka varsinkin republikaaneilla on nyt hyvin toisenlainen ehdokas kuin neljä vuotta sitten, uskonnollisten ryhmien puoluejako on pysynyt lähes ennallaan.

Kaisa Rautaheimo / HS

Valkoiset herätyskristilliset protestantit ovat yleensä republikaaneja. Tällä kertaa Trump on keräämässä suuren enemmistön, ehkä jopa neljä viidesosaa heidän äänistään. Hän on saamassa äänekkäimmän uskonnollisen oikeiston äänistä vielä suuremman osan kuin Romney, jota jotkut vierastivat joko tämän mormonitaustan tai liian maltillisten mielipiteiden vuoksi.

Valtavirran valkoisista protestanteista – joukkoon kuuluvat esimerkiksi episkopaalit, presbyteerit, metodistit ja baptistit – niukka enemmistö heistä kannattaa yleensä republikaaneja ja niin tälläkin kertaa. Jakauma on lähes sama kuin neljä vuotta sitten.

Mustat protestantit puolestaan ovat lähes kaikki demokraattien äänestäjiä. Trump saattaa saada hiukan suuremman murusen äänistä kuin Romney edellisissä vaaleissa, mutta se selittynee taantuneiden teollisuusseutujen kannatuksella.

Katoliset jakautuvat kahteen ryhmään. Ne, joiden esivanhemmat ovat muuttaneet Euroopasta Yhdysvaltoihin, ovat nykyään vaurastuneina hiukan useammin republikaaneja kuin demokraatteja. Latinalaisesta Amerikasta muuttaneiden jälkeläiset ovat selvästi useammin demokraatteja.

Muista uskonnollisista ryhmistä merkittävin ovat juutalaiset, joiden enemmistö on uskollisesti tukenut demokraattisia ehdokkaita vuoden 1924 presidentinvaaleista lähtien. Tällä kertaa kolmen neljästä juutalaisäänestäjästä arvioidaan kannattavan Clintonia.

Ainut muutos puolueiden voimasuhteissa löytyy katolisten latinoäänestäjien joukosta. Sekään ei juuri selity uskonnolla. Trumpin lausunnot meksikolaissiirtolaisista ovat työntäneet latinokannattajia pois republikaaneilta. Clintonin varapresidenttiehdokas Tim Kaine on täsmäase heidän houkuttelemisessaan: hänet tunnetaan hartaana katolilaisena, joka puhuu sujuvaa espanjaa, kiitos vuoden kestäneen työskentelyn jesuiittojen ylläpitämässä koulussa Hondurasissa.

Uskonnollisten ryhmien tasolta katsoen muutokset ovat siis pieniä, eikä Trump ole aiheuttanut vallankumousta perinteisissä voimasuhteissa. Molemmat ehdokkaat kuuluvat lähes kaikkien aiempien presidenttien tavoin valtavirran protestantteihin. Clinton on metodisti ja Trump presbyteeri.

Yhdysvaltojen vaalijärjestelmässä pienetkin muutokset vaa’ankieliosavaltioissa voivat heilauttaa tulosta, koska voittaja saa kunkin osavaltion kaikki valitsijamiehet.

Siksi esimerkiksi Floridan espanjankielisen väestön suututtaminen voi koitua Trumpin kohtaloksi. Jos näin käy, Trump ei kuitenkaan ole kompastunut uskontoon vaan yhteiskunnallisiin kannanottoihinsa.

Pinnan alla republikaaneissa kuitenkin kuplii. Useimmat arvokonservatiivit todennäköisesti äänestävät Trumpia esimerkiksi siksi, että korkeimpaan oikeuteen ei tulisi demokraattipresidentin takia puolen vuosisadan jälkeen liberaalia enemmistöä. Monet kuitenkin tuntevat olonsa epämukavaksi tukiessaan newyorkilaista playboyta.

George Frey / Reuters

Toistaiseksi näkyvintä on ollut mormoniväestön tyytymättömyys. Utahin osavaltiossa sitoutumattomana ehdokkaana kampanjoiva entinen CIA:n agentti Evan McMullin on mielipidekyselyissä lähes tasoissa Trumpin ja Clintonin kanssa. Mormoneihin kuuluva McMullin arvostelee Trumpia siitä, ettei tämä ole todellinen konservatiivi. Jos McMullin sattuisi voittamaan Utahissa, kyse olisi ensimmäisesta kerrasta 1960-luvun jälkeen, kun kahden pääpuolueen ulkopuolinen ehdokas saisi valitsijamiehiä.

Mormonit ovat uskontojen kartalla oma erityistapauksensa, mutta republikaanien kannalta huolestuttavampaa on liikehdintä herätyskristillisten mielipiteissä. Boston Collegen valtio-opin professori Alan Wolfe näkee merkkejä uskonnon ja politiikan liiton rakoilusta republikaanien oikealla laidalla.

Wolfen mukaan nyt on kasvamassa herätyskristillisten sukupolvi, joka ei enää kytke mielessään uskontoa ja poliittista aktiivisuutta toisiinsa. Trump vauhdittaa muutosta, jossa republikaaneja vahvasti tukeneiden kirkkokuntien nuoret alkavat kääntää selkänsä politiikalle.

Trump voi myös heikentää uskonnollisen oikeiston asemaa republikaaneissa toista kautta. Viime vuosina uskonnollinen moraalikonservatiivisuus on ollut tiukasti yhteydessä taloudelliseen konservatiivisuuteen, joka kavahtaa veroja ja julkista hallintoa. Trump sen sijaan on luvannut politiikkansa sekaantuvan voimakkaasti talouteen, jotta maailmalle menetetyt työpaikat saataisiin takaisin. Trump sivuuttaa puheet pienestä valtiosta ja houkuttelee kannattajia, jotka odottavat poliitikkojen muuttavan elinolojaan.

Vaikka Trump häviäisi presidentinvaalit, hänen suuri kannatuksensa voi muuttaa republikaanien luonnetta puolueena. Moraalikonservatiivisuuden ja taloudellisen konservatiivisuuden liiton asema heikkenisi ja korvautuisi maallisella politiikalla, joka on sekoitus protektionismia, ulkomaalaisvastaisuutta ja amerikkalaisittain vasemmistolaista talouspolitiikkaa.

Viime vuodet republikaanien konservatiivinen oikea laita on pitänyt koko puoluetta otteessaan ja voimistanut republikaanien ja demokraattien eriseuraisuutta liittovaltion politiikassa. Sen uskonnollinen siipi on puhunut esimerkiksi perhearvoista enemmistön nimissä, vaikka todellisuudessa sen poliittinen painoarvo on perustunut kurinalaiseen järjestäytymiseen.

Näissä vaalien seurauksena uskonnollisen oikeiston asema voi alkaa heikentyä puolueen sisällä. Parikymmentä vuotta republikaaneja hallinneet moraalikysymykset joutuisivat Trump-ilmiön paineessa antamaan tilaa taloudelliselle populismille.

Richard Clement / Reuters

Jos demokraatit voittavat itselleen sekä Valkoisen talon että senaatin enemmistön, se voisi käynnistää muutosten ketjun Yhdysvalloissa. Korkeimpaan oikeuteen tulisi liberaali enemmistö, mikä antaisi vauhtia koko yhteiskunnan arvojen muuttumiselle.

Ilman Trumpia republikaaninen puolue olisi ollut luonnollinen kanava arvokonservatiivien poliittiselle reaktiolle. Trumpin muokkaamassa ilmapiirissä uskonnollisesta maailmankuvasta kumpuavalle tyytymättömyydelle on kuitenkin vähemmän tilaa, koska tarjolla on niin monenlaisia tyytymättömiä.