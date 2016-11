Ensi vuoden talousarvion käsittely hallitsee eduskunnan syysistuntokautta – tähän aikaan syksystä valiokunnissa ja myöhemmin joulun alla täysistunnoissa lukuisten äänestysten merkeissä.

Ylihuomenna keskiviikkona eduskunta keskustelee oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Opposition budjettiesityksistä tuskin moni kohta, jos yksikään, menee eduskunnan käsittelyssä läpi.

Silti opposition budjettiehdotuksilla on parlamentarismissa suuri merkitys. Hallitus toisensa perään yrittää uskotella, että hallituksen harjoittamalle talouspolitiikalle ei ole vaihtoehtoa. Vaihtoehtobudjetit osoittavat, että vaihtoehtoja on – jopa useita. Kyse on arvovalinnoista: mistä otetaan, mihin taas lisätään rahaa.

Oppositiopuolueiden vaihtoehtoisten budjettiehdotusten laatu ja tarkkuus ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina. Siihen on syynä eduskunnasta viran puolesta saatava apu, eduskunnan tietopalvelu.

Aiemmin opposition vaihtoehtobudjettien vaikutusarviot olivat enemmän tai vähemmän hatusta vetäistyjä. Nykyään virkamieskunta laskee taloudelliset vaikutusarviot valmiiksi.

Tietopalvelu on koko eduskunnan käytössä oleva palvelu, ei mikään hallituksen käsikassara.

Tuore esimerkki tältä syksyltä: eduskunnan tietopalvelu on laskenut, että hallituksen veroesitykset lisäävät muiden paitsi kaikkein pienituloisimpien ostovoimaa. Suurimpia nettohyötyjiä ovat yli 6 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat (HS 20.10.).

Myös riviedustajilla on mahdollisuus tehdä talousarvioaloitteita. Niitä tehtiin tänä syksynä noin 460 kappaletta.

Riviedustajat tarvitsevat oikein erityisesti tietopalvelun apua saadakseen aloitteistaan uskottavan oloisia. Yksittäinen edustaja ei kykenisi omin päin laatimaan hallituksen esityksen kanssa kilpailevaa ehdotusta.

Eduskunnan tietopalvelu tasoittaa punnuksia hallituksen ja opposition välillä. Hallituksellahan on käytössään valtion koko valmistelukoneisto eli virkamieskunta.