Viime vuosina julkisuudessa on tuskin voinut välttyä mielikuvalta, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko etenee kriisistä toiseen ja on voimakkaassa kuihtumiskierteessä. Kirkon näkökulmasta 2000-luvun jäsenkehitys onkin huolestuttava.

Prosentuaalinen jäsenmäärä on laskenut huomattavasti, mutta jäsenmäärän absoluuttinen lasku on viime vuosiin saakka ollut melko vähäistä. Kirkko on kyennyt säilyttämään jäsenistöään huomattavasti paremmin kuin poliittiset puolueet tai monet sotien jälkeisen yhteiskunnan vahvat liikkeet, kuten nuorisoseuraliike ja osuuskuntaliike.

Laskevan jäsenmäärän ohella kirkolla on ratkaistavanaan suuria talouteen liittyviä kysymyksiä. Tuoreiden asiantuntija-arvioiden mukaan kirkon organisaatio, hallinto ja talous eivät kuitenkaan ole akuutissa kriisissä.

Kirkko tarvitsee laajoja uudistuksia pysyäkseen elävänä ja merkityksellisenä sekä selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista.

Suurimmat uudistustarpeet kohdistuvat toimintakulttuuriin. Monet seurakunnat eri puolilla maata ovat jo aloittaneet muutostyön, jossa seurakuntalaiset pyritään nostamaan toiminnan ja kirkon elämän keskiöön.

Tärkeää olisi, että kirkko kykenisi poistamaan seurakuntalaisten toimintaa rajoittavia käytäntöjä, lisäämään työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyötä sekä avaamaan konkreettisesti kirkkojen ovet ihmisille. Nuorille tarvitaan myös huomattavasti nykyistä suurempi rooli kirkon päätöksenteossa.

Vaikka seurakuntaelämän uudistaminen on kehitystyön ytimessä, kiristyvää taloutta ei voi jättää huomiotta. Seurakuntien taloudellista taakkaa on mahdollista helpottaa keventämällä seurakuntien rahoittamaa keskushallintoa. Suurempiin talousyksiköihin siirtymällä vankistetaan taloudellista osaamista. Seurakuntia ei kuitenkaan tule pakottaa yhdistymisiin, jos seurakunnat ovat taloudellisesti omavaraisia.

Hallinnossa kirkko tarvitsee nopeaa päätöksentekoa ja verkostoyhteistyön vahvistamista. Siitä on jo tuoreita esimerkkejä.

Lokakuussa Kallion seurakunnassa syntynyt ajatus lisätä tietoisuutta Aleppon kärsimyksistä kirkonkelloja soittamalla levisi hetkessä kaikkialle Suomeen ja kirkon kansainvälisten verkostojen kautta yli 20 maahan ympäri maailmaa. Myös turvapaikanhakijoiden hätämajoitusten järjestämisessä kirkko on saanut kiitosta nopeasta reagointikyvystään. Innovaatiot ja hyvät toimintamallit ovat kuitenkin turhan usein jääneet paikallisiksi. Siksi kirkko tarvitsee koko maan kattavan kehittämisverkoston tunnistamaan, tukemaan ja levittämään seurakuntien innovaatioita.

Verkoston koordinointiin tarvitaan uusi yksikkö, joka voi koota yhteen kirkon tutkimus-, koulutus- ja viestintäosaamista.

Myös kirkon jäsenyyden lujittaminen on tärkeää.

Nyt kirkon jäsenet ovat sidoksissa maantieteellisin perustein määräytyviin seurakuntiin. Jos seurakuntalainen muuttaa uudelle paikkakunnalle tai toiseen kaupunginosaan, hänen on vaihdettava seurakuntaa, mikä voi katkaista yhteyden hänelle tärkeään yhteisöön. Saman seurakuntayhtymän sisällä muuttaville seurakuntalaisille voitaisiin antaa mahdollisuus säilyä entisen seurakuntansa jäsenenä.

Toinen jäsenyyden kannalta tärkeä uudistus olisi seurakuntayhtymien sisälle perustettavien henkilöseurakuntien mahdollistaminen. Kirkon jäsenen ei tarvitsisi enää välttämättä kuulua siihen seurakuntaan, jonka alueella hän asuu, vaan hän voisi valita uuden henkilöseurakunnan, jos sen toiminta ja kulttuuri sopisivat hänelle paremmin.

Uudistuksesta hyötyisi erityisesti kristitty maahanmuuttajaväestö, jonka voi olla vaikea löytää paikkaa perinteisistä suomen- tai ruotsinkielisistä seurakunnista.

Kirkon ylin päättävä elin on kirkolliskokous. Se kokoontuu tällä viikolla Turkuun keskustelemaan tulevaisuuden avainkysymyksistä.

Keskustelun pohjana on kolmentoista eri alojen asiantuntijan muodostaman ryhmän, Kirkon tulevaisuuskomitean, mittava muutosesitys. Toteutuessaan se merkitsisi historiallisen laajaa ja syvää uudistusta evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Juha Meriläinen

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian dosentti ja Kirkon tulevaisuuskomitean sihteeri.