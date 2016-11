Savon Sanomien mukaan Guggenheimin uusin tarjous on harkinnan arvoinen:

”Pääkaupungin ja valtion päättäjät ovat vatuloineet ja jappasseet Guggenheim-museon perustamisesta Helsinkiin vuodesta 2011.”

”Maanantaina Helsingin kaupunginhallitus saa eteensä järjestyksessä kolmannen esityksen museosta. Etukäteen voi pohtia, eikö lopullinen loppu jäisi yhtään kaihertamaan. Se, että jotain ei tehdä, ei lisää mitään kulttuuriin.”

”Maakuntien näkökulmasta aiemmista tarjouksista on ollut syytäkin kieltäytyä. Uutta kannattaa vakavasti harkita. Säätiö on kohtuullistanut lisenssimaksua ja valtion osuus rahoituksesta on kokonaan tai melkein poistunut.”

”Guggenheimilla on myös kansallista merkitystä. Suomesta puuttuu museo, joka tarjoaisi laajan vaihtuvan kokoelman modernia mutta historian tunnustamaa kansainvälistä arvotaidetta.”

”Toisella laidalla Guggenheim torjutaan vedoten tarvehierarkiaan, kuten perussuomalaisten Helsingin valtuuston ryhmäjohtaja Mika Raatikainen (HS 4.11.): on ensin tyydytettävä ruuan ja lämmön kaltaiset perustarpeet. Henkiset arvot mitätöivä ihmiskuva on sietämättömän kapea.”

Turun Sanomat kirjoittaa Britannian EU-erosta: ”Cameronin jälkeen pääministeriksi noussut Theresa May on ilmoittanut, että viralliset neuvottelut EU-erosta aloitetaan maaliskuun lopulla. Kun lontoolainen ylempi oikeusistuin torstaina ilmoitti, ettei neuvotteluja voi aloittaa ilman parlamentin myötävaikutusta, tämäkin suunnitelma on kariutumassa.”

”Brexit todennäköisesti toteutuu, vaikka ennen kansanäänestystä enemmistö alahuoneen jäsenistä oli jäsenyyden jatkamisen kannalla. Nyt EU-erolle todennäköisesti löytyisi enemmistö.”

”Tuomioistuimen päätös korostaa parlamentin roolia kansallisessa päätöksenteossa. Jos korkein oikeus päätyy samalle kannalle, edustuksellinen demokratia saa erävoiton kansanäänestyksistä.”

”Samalla Cameronin kaltaiset uhkapelurit saavat muistutuksen siitä, ettei vakavilla asioilla pidä tehdä populistista politiikkaa. Kansanäänestyksillä ei tämänkaltaisia asioita pidä ratkaista – ei ainakaan Britannian kaltaisessa mielipide- ja mediaympäristössä.”

Pohjalaisen mukaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksella voi olla merkitystä myös Suomelle: ”Paljon on spekuloitu sillä, mikä on Trumpin suhde Venäjään, ja onko Venäjän presidentti Vladimir Putin koettanut sekaantua vaaleihin.”

”Ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Gudrun Persson on varoitellut Putinin jopa valmistelevan uutta suurvaltojen etupiirijakoa. Trumpin ja Putinin erikoinen liitto voisi joidenkin arvelujen mukaan tehdä Suomesta yhden pelinappulan tässä suurvaltojen valtapelissä.”