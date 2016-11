Keskisuomalaisen mukaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos vaikuttaa siihen, mikä suuntaus länsimaissa vallitsee.

”Talousliberaali politiikka yhdistettynä arvoliberaaliin ajatteluun on ollut valtavirta viime vuosikymmeninä läntisen maailman poliittisessa ja taloudellisessa eliitissä. Maailmatalouden globalisaatio on siinä joukossa nähty aina lähtökohtaisesti myönteisenä asiana. Se on tuottanut talouskasvua ja menestymisen mahdollisuuksia kansainvälistyneille yrityksille. Suuryritysten valta on kasvanut, ja kuluttajat ovat hyötyneet tilanteesta tavaroiden hintojen laskuna.”

”Kun talouskasvu hyytyi mataliin lukemiin, poliittinen tyytymättömyys alkoi lisääntyä. Globalisaation etujen ja haittojen koettiin jakautuvan epätasaisesti. Talouden ja politiikan eliitti sai edut, kun taas tehdasduunarit sekä kapeneva keskiluokka haitat. Yksi oire oli maahanmuuttovastaisuuden nousu. Maahanmuuttajat eivät vie eliitin työpaikkoja tai etuja, mutta osa kansasta koki uhkaa.”

”Donald Trump on on ollut ja on osa Yhdysvaltain talouseliittiä, mutta nyt hän nousi eliitin vastavoimaksi.”

”Tiistain vaaleissa voi voittaa kumpi tahansa, Hillary Clinton tai Donald Trump. Kyse on talouspoliittisen eliitin ja kapinoivan keskiluokan yhteenotosta. Se voi olla päätepiste pitkään jatkuneelle liberaalishenkiselle globalisaatiolle.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että tällä viikolla pidettävässä kirkolliskokouksessa selonteko avioliittolain muutoksesta on jäämässä keskustelunavaukseksi ilman muutosaloitetta.

”Kukaan ei vielä tiedä, mitä tapahtuu papille, joka ensi keväänä rohkenee vihkiä homoparin. – – Jos jahkailu jatkuu, hiippakunnat saattavat kohdella homopareja vihkiviä pappeja tolkuttomasti eri tavalla. Mahdollisista seuraamuksista kun päättävät hiippakuntien omat tuomiokapitulit.”

”Paine samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen vain kasvaa. Kirkolle olisi helpointa olla rankaisematta homopareja vihkiviä pappeja. Läpi sormienhan on katsottu myös naispappeja vastustaneita pappeja.”

”Huonoin vaihtoehto on, jos ihmisten yhdenvertaisuusasiasta muodostuu vuosikausia pitkä, repivä riita naispappeuskysymyksen tapaan.”

Iltalehti arvioi, että kirkon on sopeuduttava jäsenmäärän alentumiseen.

”Jatkuessaan trendi voi vaarantaa kirkon aseman. – – Toivottavasti kirkolliskokous paneutuu ongelmaan yhtä intohimoisesti kuin seksuaalisuuden eri muotoihin.

”Lukuisat laatikko- ja nimikeleikit eivät ratkaise kirkon perimmäisiä kysymyksiä. Idealismin ja yhteisöllisyyden arvioitu vahvistuminen voi kuitenkin antaa sille uusia mahdollisuuksia. Byrokratian ja raskaan organisaation keventäminen helpottaisi niihin tarttumista.”