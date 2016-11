Kaunokirjallisuudesta nauttiva lukija huomannee otsikossa jotain tuttua. Se ei ole ihme. Otsikko on mukaelma Anthony Doerrin romaanista Kaikki se valo jota emme näe.

Romaanissa eletään toisen maailmansodan vuosia, pimeyden ja kauhun aikaa. Sodan jälkeen kysyttiin, mikä sai perusjärkevätkin ihmiset tempautumaan mukaan tai seuraamaan hulluutta hiljaa sivusta.

Nyt ei sentään eletä sodassa, mutta keskellä mullistuksia kuitenkin. Taas joudutaan kysymään, miten tämä on mahdollista, missä menevät sopivaisuuden rajat ja mihin maailma on menossa. Pimeys juhlii.

Huomisaamuna tiedetään, kuinka Yhdysvaltain presidentinvaalissa kävi. Arvoton kampanjanäytelmä on ohi. Sen loppumista odottavat näytelmän rumuuteen kyllästyneet amerikkalaiset, samoin muukin maailma.

Voittipa Hillary Clinton tai Donald Trump, kampanja jättää rosoreunaiset haavat, pahan hajun ja paljon mietittävää niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Suomessakin. Jos myönteisesti ajattelee, kampanja toimii varoittavana esimerkkinä. Ei tällaista, kiitos! Kauhuskenaariossa kampanja toimii yllykkeenä uusiin, vielä hirveämpiin kampanjoihin.

Kampanja on ollut populismin näytöstä, jossa on käytetty ravintona muun muassa eliittikaunaa. Eliitti on määritelty epämääräisesti, jos ollenkaan. Eliittiin pääsee, jos on akateemisesti koulutettu, vallassa tai rikas ja osaa toimia nykymaailmassa. Joskus eliittiin luetaan vakituisen työpaikan tai oopperassa käynnin perusteella.

Kampanja on nostanut esiin samankaltaisia voimattomuuden, pelkojen ja arvottomuuden tunteiden synnyttämiä kapinasignaaleja kuin brexit. Trump ja brexit ratkaisevat monimutkaiseksi käyneen maailman ongelmat. Voimat palautuvat, samoin vanhat hyvät ajat. Joita ei välttämättä koskaan ollut.

Signaalit ovat huutomerkki – kaikille. Pitäisikö lopulta ottaa todesta ihmisten jakautuminen?

Yhtäällä ovat maailman muutoksissa murjoutuneet, tulevaisuutensa hukanneet, pettyneet ihmiset. Ja sitten ovat ne, joille teollisten rakenteiden muutos, digikehitys, maahanmuutto ja kaikki uusi tarkoittaa mahtavia mahdollisuuksia.

Asemansa, työnsä, toivonsa tai luottamuksensa menettäneitä ihmisiä riittää niin Yhdysvaloissa kuin Euroopassakin. He ansaitsisivat parempaa kuin populismin rehvakkaine puheineen ja mikkihiiren kokoisine tekoineen. Pitäisikö populismin taivastelun sijasta tehdä ongelmille jotain?

Hämmentävää vaalikampanjassa on ollut häpeämättömyys, jolla Trump on vatkannut, venyttänyt, vanuttanut ja kaihtanut totuutta. Totuuden muokkauskisassa Clinton on jäänyt kakkoseksi.

Totuus on toki juhlallinen ja ehdoton sana. Vanhanaikainen. Se ei oikein sovi relativismia – suhteellisuutta – suosivaan aikaan. Hämmentävintä on kuitenkin ollut se, ettei totuudella näytä olevan väliä. Ei valehtelijalle eikä kannattajille. Pääasia on kohina, julkisuusteatteri.

Teatterikaan ei ole totta, joten valehtelua ei tarvitse hävetä. Sitä ei häpeä valehtelija, eikä se, jolle valehdellaan. Ollaan näyttelijöinä näytelmässä, jota ohjaa meidän mies. Kunnon jätkä, joka lupaa uutta suuruutta.

Ihmiskunnan historia on myös valehtelun historiaa. Se vilisee hyötyä jahtaavia huijareita sekä niitä, jotka valehtelevat hirsipuusta päästäkseen. Valehtelua on kuitenkin pidetty laittomana tai moraalittomana. Nyt se on ollut osa show’ta.

Kuinka suhtautua tällaisen kampanjan jälkeen valittuun presidenttiin, supervallan johtajaan? Vakavuus olisi tehnyt hyvää. Vakavuus tekisi muutenkin hyvää maailmassa, joka pursuaa sanojen nokkeluutta, ironiaa ja lyöntivoimaa. Puheisiin tosin pistellään reikiä, joista pääsee pakoon vastuuta sanotusta.

Entä jos sanoja vähennettäisiin ja annettaisiin sanoille arvo? Ei käytettäisi sanoja ainakaan holtittomasti. Tehtäisiin mieluummin. Tai entä jos puheenpaljous korvattaisiin sanattomalla musiikilla? Annettaisiin aivoille mahdollisuus, tilaa toimia. Romanttista puhetta, kuulen vastalauseen. Varmasti, mutta kannattaisi silti kokeilla.

Musiikista löytyisi kajoa sanojen synnyttämään pimeyteen. Doerrin kirjassa ihmisiä yhdisti Debussyn Clair de lune, Kuun valo. Se olisi parempaa kuin pimeys.