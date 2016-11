Yhdysvaltojen presidentinvaalien asetelma on periaatteessa yksinkertainen. Valinta tehdään demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin välillä.

Kun käy läpi Trumpin kannattajista tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia, esiin nousee äänestyskäyttäytymisen ratkaisijana myös kolmas nimi: nykyinen presidentti Barack Obama.

Trumpin menestystä on selitetty valkoisen työväestön heikentyneellä asemalla ja epävarmuudella. The Economist -lehti kuitenkin kertoo Hamilton Collegen tutkijan Philip Klinknerin analyysista, jonka mukaan parhaiten Trumpin kannattajia esivaaleissa yhdisti yksi asia: 60 prosenttia heistä uskoi, että Obama on muslimi. Vastausta pidetään myös kiertoilmauksena vastenmielisyydelle ensimmäistä mustaa presidenttiä kohtaan.

Varsinaisen vaalin lähestyessä moni republikaanien uskollinen äänestäjä on lopulta kääntynyt Trumpin kannalle. Se on heidän tapansa protestoida kahden kauden demokraattipresidenttiä vastaan. Trump halutaan valita, jotta nykyinen linja ei jatkuisi.

Presidentti itse vahvisti asetelmaa viime viikolla antamassaan haastattelussa. Obaman mukaan hänen poliittinen perintönsä kärsisi, jos Trump valittaisiin.