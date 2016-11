Moni suomalainen heräsi tänä aamuna jännittämään Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulosta. Vaalit saavat aina suuren kansainvälisen huomion, mutta tällä kertaa kiinnostus on ollut huomattavan suurta myös Suomessa.

Paljon jännitettävää on ollut varsinkin niillä, jotka ovat matkan varrella esittäneet varmoja ennustuksia vaalien tuloksesta. Onneksi mahdollista häpeää vastaan voi suojautua samoin kuin sijoittaja suojautuu riskiltä: hajauttamalla.

Kun kertoo jokaiselle kysyjälle eri vastauksen, joku kuulee lähimmäksi osuneen. Sitten täytyy vain toivoa, että juuri tämä ihminen alkaa levittää suuren tietäjän mainetta eteenpäin.

Miksi suomalaiset ovat niin kovin kiinnostuneita valtameren takana käytävästä äänestyksestä?

Yksi syy on tietenkin, että sillä on vaikutusta Suomeen. Kun suurvalta vaihtaa asentoa, se tuntuu myös täällä.

Toinenkin syy on yhtä ilmeinen. Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat omalla tavallaan uutisviihdeteollisuuden huipputuote. Kahden nimeltä tunnetun henkilön kamppailuun on kytketty valtava määrä asioita ja mielikuvia.

Toki meistä jokainen tekee kaikissa vaaleissa äänestyspäätöksensä viileästi analysoiden, mutta joku muu jossain muualla on tunteidensa vietävissä. Häneen yritetään vaikuttaa monin tavoin.

Tuote on helpompi myydä, jos sillä on tunnettu brändi, johon liittyy vahvoja mielikuvia. Yhteen nimeen tiivistyy silloin käsitys siitä, millainen tuotteen pitäisi olla ja miten sen ostaja ymmärtää itsensä.

Yhdysvaltojen kokoisessa maassa pelkkä tunnettuuden rakentaminen on valtavan kallista ja aikaa vievää. Siksi on helpompaa, jos oma sukunimi on jo valmiiksi ihmisten mielissä.

Vielä puolitoista vuotta sitten näytti siltä, että tämänkertaiset vaalit käydään kahden politiikassa rakennetun nimibrändin kesken. Toisella ehdokkaalla nimen olivat tehneet tunnetuksi isä ja veli ja toisella puoliso.

Kuvio muuttui, kun kisaan liittyi liike-elämässä, seurapiirijulkisuudessa ja tositelevisiossa nimensä esille saanut ehdokas.

Tänään kaupat on toivon mukaan jo tehty, ja vaalien tulos tiedetään. Alkaa siirtyminen mielikuvien vertailusta todellisuuteen. Kampanjapuheet unohtuvat yhtä nopeasti kuin pieleen menneet tulosennusteetkin.