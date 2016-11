Hyvä kuolema on johtoajatuksena tiistaina julkistetussa kansalaisaloitteessa, jossa ehdotetaan eutanasian eli kuolemassa avustamisen mahdollistamista Suomessa. Aloitteen takana on viisi entistä kansanedustajaa – Esko Seppänen, Iiro Viinanen, Ilkka Taipale, Osmo Soininvaara ja Henrik Lax – sekä tukijoina iso joukko nimekkäitä talouselämän, taiteen ja tieteen edustajia.

Aloitteessa esitetään, että eduskunta ryhtyy toimiin eutanasian sallivan lain säätämiseksi. Aloitteen tekijöiden mukaan laki tarvitaan lisäämään elämän loppuajan vaihtoehto kansalaisille, jotka eivät saa riittävää lievitystä sietämättömiin kärsimyksiinsä hyvästä hoidosta huolimatta. Kriteereinä avustettuun kuolemaan olisivat paitsi parantumaton sairaus myös potilaan vakaa päätös ja itse esittämä vapaaehtoinen pyyntö.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta puolessa vuodessa. Eutanasia-aloitteelle oli kertynyt tiistai-iltapäivän mennessä jo yli 8 000 tukijaa. Aloite ja sen saama laaja julkinen kannatus ovat merkkejä siitä, että käänne on tapahtunut. Kuolema on osa elämää, ja siihen liittyvistä valinnoista pitää voida keskustella. Keskustelu hyvästä kuolemasta ja parantumattomasti sairaan oikeudesta kuolemaan on tarpeellinen.

Asenteet eutanasiaa kohtaan ovat muuttuneet merkittävästi vuosikymmenessä. Syyskuussa julkistetun tutkimuksen mukaan 85 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti eutanasiaan, kun vuonna 2002 eutanasian sallimista kannatti puolet vastaajista. Lääkäriliitto sen sijaan vastustaa kuolinavun antamista. Vastakkain ovat kaksi arvoa: elämän ylläpitäminen ja kärsimysten lievittäminen.

Kuolema ei kuitenkaan ole yksinomaan lääketieteellinen asia. Siihen liittyy monia psykososiaalisia ulottuvuuksia. Hyvän kuoleman tulisi olla kaikkien oikeus, mikä edellyttää asianmukaisen saattohoidon järjestämistä koko Suomessa. Myös elämää pitkittävien hoitojen kieltämisen tulee olla kaikkien oikeus. Lääkärille ei kuitenkaan tule asettaa velvoitetta osallistua elämän päättämiseen, vaikka eutanasia sallittaisiinkin.