Sosiaalisen median höystämässä ilmastossa mielipiteetkin näyttävät kärjistyneiltä. Ehkä tasavallan presidentti Sauli Niinistö viittasi tähän ilmiöön, kun hän maanantaina maanpuolustuskursseja avatessaan luonnehti ”pienehköjen ääripäiden” käyvän kiivainta keskustelua Suomen turvallisuudesta.

Tuskin hän tarkoitti ääripäillä esimerkiksi presidentti Martti Ahtisaaren, ministeri Jaakko Iloniemen, tutkijoiden ja muiden kokemusta hankkineiden turvallisuuspoliittisia puheenvuoroja. Niinistö itsekin on edistänyt vakavaa dialogia järjestämällä sille arvokkaita puitteita ja olemalla yksi keskustelijoista.

Perustellusti voi sanoa, että nykyään julkinen pohdinta Suomen ulko- ja puolustuspolitiikasta on selvästi avoimempaa ja monipuolisempaa kuin aiemmin. Vaikka asiasta tehdyt selvitykset ja raportit eivät ole suurten massojen kuluttamaa kirjallisuutta, keskusteluun osallistuvien tietopohja laajenee ja näkemysten perustelut ovat avoimesti kaikkien arvioitavissa.

Niinistön arvio sotilaallisten spekulaatioiden ylikorostumisesta on kohdallaan. Vaarana on nimittäin ajattelun militarisoituminen. Usein unohtuu, että turvallisuuspolitiikassa keskeisessä osassa on yhdyssanan jälkiosa eli politiikka.