Afrikka on kasvava jättiläinen. Maanosan väestömäärän ennustetaan kaksinkertaistuvan 1,2 miljardista 2,4 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Alle 24-vuotiaita on puolet väestöstä.

Afrikan maat ja asukkaat kannattaa nähdä mahdollisuutena, kasvavana markkina-alueena ja kauppakumppaneina. Tänä vuonna Afrikan talouden ennustetaan kasvavan keskimäärin 3,7 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia.

Vakaus on kestävän kehityksen avainkysymyksiä.

Kun Euroopan unionille myönnettiin neljä vuotta sitten Nobelin rauhanpalkinto, palkinnon perusteluissa EU:n merkittävimpänä saavutuksena pidettiin menestyksekästä kamppailua rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Sittemmin Euroopan yhdentyminen on tosin ottanut taka-askelia ja nationalismi on voimistunut.

Afrikassa yhdentymistä edustaa vuonna 2002 Afrikan yhtenäisyysjärjestön OAU:n seuraajaksi perustettu Afrikan unioni AU. Marokkoa lukuun ottamatta kaikki maanosan 54 valtiota ovat AU:n jäseniä.

AU:n korkein päättävä elin on jäsenmaiden huippukokous. Toimeenpaneva ministerineuvosto, pysyvien edustajien komitea ja muut jäsenmaiden yhteiset elimet työskentelevät huippukokouksen alaisuudessa. AU:n komissio koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, kahdeksasta komissaarista ja 1 400 työntekijän virkakoneistosta, joka toimii sekä järjestön päämajassa Addis Abebassa että aluetoimistoissa. Yleisafrikkalaisia instituutioita ovat muun muassa parlamentti, ihmisoikeuskomissio, tuomioistuin ja keskuspankki.

Afrikassa yhdentymisen pääpaino on alueellisessa yhteistyössä. AU on tunnustanut maanosassa kahdeksan alueellista talousyhteisöä.

Suomi on tehnyt yhteistyötä AU:n ohella eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC), Itä-Afrikan yhteisön (EAC), Afrikan sarven yhteistyöjärjestön (IGAD) ja Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) kanssa.

AU ja alueelliset järjestöt ovat vastanneet maanosan konflikteihin rauhanvälityksen ja kriisinhallinnan keinoin. Somalian ja Darfurin operaatioiden ohella menossa on alueellisia operaatioita Lord Resistance Armya ja Boko Haramia vastaan. Afrikan maita on mukana myös YK:n Afrikka-operaatioissa. AU:n operaatioilla on YK:n valtuutus, mutta ne eivät ole samalla tavalla puolueettomia kuin perinteiset YK-operaatiot. Rauhanturvaajista on tullut sotivia osapuolia.

Suomi on mukana EU:n ja YK:n sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan tehtävissä Malissa, Somaliassa, Liberiassa ja Libyan rannikolla.

Sotilaallinen toiminta ei yksin riitä. Liennytyksen ja kestävän vakauden tueksi tarvitaan taloudellista yhdentymistä ja kaupankäyntiä. Afrikan yhdentyminen ja yhteismarkkinat ovat päätavoitteita AU:n Agenda 2063 -strategiassa.

Afrikan maiden suuret kehityserot ja eturistiriidat ovat hidastaneet yhdentymistä. Yhdentymistä on pyritty edistämään alueellisilla liikenne-, vesi- ja sähköhankkeilla. Rajakauppaan on sovittu viisumihelpotuksia ja kaupan esteitä on vähennetty. Rajojen avaamista vaikeuttavat vapaaseen liikkuvuuteen sisältyvät riskit, kuten salakuljetus ja ääriryhmien leviäminen.

Ennen kaikkea tarvitaan hyvää hallintoa. Taloudellisen yhdentymisen syveneminen edellyttää Afrikan maiden sisäistä taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Kuten Euroopassa, Afrikassakin tarvitaan rauhan ja sovinnon ohella demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Instituutioiden on oltava riittävän vahvoja.

Namibia, Botswana ja Etelä-Afrikka ovat esimerkkejä rakenteeltaan suhteellisen vahvoista, toimivista ja vakaista valtioista. Ne voisivat tarjota sopivan kasvuympäristön myös suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiselle. Namibiassa on lähetystyön ansiosta lisäetuna Suomen erityissuhde ja tunnettuus.

Avainasemassa on Afrikan nuoriso. Kasvavalle nuorten joukolle on tarjottava tulevaisuuden toivoa: koulutusta ja työpaikkoja.

Nuorisoa on ehdotettu ensi vuonna järjestettävän Afrikan maiden ja EU:n huippukokouksen teemaksi. Suomelle tämä teema sopii erinomaisesti: sen kautta voimme tuoda esille omia painotuksiamme ja osaamistamme esimerkiksi koulutuksessa ja talouden kehittämisessä.

Martti Eirola

Kirjoittaja on Afrikka-politiikan johtava asiantuntija ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osastolla.