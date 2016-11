En arvannut, että Perässähiihtäjä-blogista tulisi toimittajan urani työläin ja pisin mutta myös paras projekti. Se alkoi, kun työtoverini Samuli Leivonniemi tuli syyskuun alussa vuonna 2005 käymään Kuukausiliitteen toimituksessa. Leivonniemi toivoi, että toimittajat ryhtyisivät pitämään blogeja lehden verkkosivulla.

Ehdotin, että avaisin blogin, jossa käsiteltäisiin seuraavan vuoden alussa pidettäviä presidentinvaaleja. Näin syntyi Perässähiihtäjä-blogi.

Kirjoitin blogiin melkein päivittäin lyhyen vaalikirjoituksen ja julkaisin viiden kuukauden aikana peräti 3 900 lukijoiden lähettämää kommenttia. Vasta myöhemmin minulle valkeni, että olin ollut sosiaalisen median pioneeri. Tätä sanaparia ei silloin vielä käytetty.

Presidentinvaalien jälkeen päätin, että en enää koskaan avaa vaaliblogia. Kävi sen verran voimille.

En pystynyt pitämään päätöstäni. Avasin Perässähiihtäjä-blogin uudelleen, kun vuoden 2007 eduskuntavaalit lähestyivät.

Tein blogiin kuitenkin yhden suuren muutoksen. Kommentit piti kirjoittaa nimellä. Nimimerkkikirjoituksia ei enää julkaistu.

Lukijat ja myös kommenttien kirjoittajat hyväksyivät muutoksen. Kommenttien määrä saattoi hieman laskea, mutta niiden taso nousi.

Avasin blogin monien vaalien alla ja suljin sen heti vaalien jälkeen.

Keväällä 2014 pidettyjen eurovaalien jälkeen päätin, että jatkan ilman taukoa seuraavan kevään eduskuntavaaleihin asti. Niiden jälkeen jatkoin blogin pitämistä toistaiseksi.

Tänä vuonna blogi on ollut koko ajan auki. Olen kirjoittanut kerran viikossa kirjoituksen, joka on päättynyt ajankohtaiseen kysymykseen.

Blogin keskustelu on jatkunut niin vilkkaana, että olen julkaissut jo pari tuhatta lukijakommenttia.

Työpaikalla olen pitänyt blogin keskustelupalstaa jatkuvasti auki ruudulla, jotta olen päässyt muiden töiden lomassa lukemaan kommentit ja siirtämään ne julkaistaviksi.

Iltaisin ja viikonloppuisin olen huolehtinut kotona kommenttien julkaisemisesta joko puhelimella tai kotipäätteellä.

Runsaan kymmenen vuoden aikana Perässähiihtäjä-blogissa on ilmestynyt yhteensä 15 000 lukijoiden kirjoittamaa kommenttia.

Nyt huima urakka on päätöksessään. Jään ensi maaliskuun alussa eläkkeelle. Niinpä olen etsinyt päivää, jolloin voisin luontevasti lopettaa blogin pitämisen.

Tänään torstaina on se päivä. Kirjoitan aamulla viimeisen Perässähiihtäjän kirjoitukseni ja julkaisen lähipäivinä viimeiset lukijoitteni lähettämät kommentit. Sitten blogi suljetaan ja siirretään arkistoon jälkipolvien ihmeteltäväksi.

Blogi alkoi aikanaan Suomen presidentinvaaleista ja päättyy nyt Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, joita kommentaattorimme ovat ruotineet suorastaan intohimoisesti.

Esimerkiksi Teemu Männynsalo ja Kari Peitsamo (kyllä, se rock-mies) ovat kirjoittaneet viikkokausien ajan vaalien jännittävistä käänteistä.

Männynsalo ja Peitsamo ovat vuosia kuuluneet kommentaattorikuntamme ydinjoukkoon, joka on pitänyt blogin keskustelua hengissä.

Toinen heistä on viileän analyyttinen ja rauhallinen teksteissään. Toinen on nopea ja sähäkkä kirjoittaja. Molempia tyylejä on tarvittu.

Vuosien aikana sadat lukijat ovat osallistuneet keskusteluihimme. Muutamat ovat jääneet pitkäksi aikaa kommentaattoreiksi, kunnes mielenkiinto on hiipunut.

Ani harvat, kuten Jussi Lähde, Antti Liikkanen ja Pentti Kangasluoma, ovat jaksaneet olla mukana alusta loppuun asti.

Täytyy myöntää, että naisia on ollut kommentaattoreina vähän. Onneksi joukossamme on viime aikoina ollut Marita Salenius, juureva ja sanavalmis emäntä Multialta.

Emme ole eläneet kuplassa, koska kirjoittajia on tullut kaikista suunnista ja he ovat olleet omaperäisiä ajattelijoita. Ketään ei ole liioin syrjitty mielipiteittensä takia. Mikään puolue tai muu ryhmä ei ole noussut niskan päälle.

Siitä olen ylpeä, että blogikeskustelu on säilyttänyt asiallisen tyylinsä. Palstalle ei ole päässyt nettikeskustelujen yleisiä vitsauksia, vihapuhetta tai sairasta raivoa.

Perässähiihtäjän viimeisen sanan sanominen on vaikeaa. Jään kaipaamaan tuttua yhteisöä ja blogin kirjoittajia. Mutta toimittajana olen tottunut siihen, että jokaiselle jutulle on joskus pantava piste.