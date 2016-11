Yhdysvaltojen presidentinvaalien vaikutukset Suomeen kulkevat suurelta osin talouden ja muun Euroopan kautta. Suomalaisilla yrityksillä on kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, joten vaalien jälkeisillä kurssiheilahduksilla voi olla vaikutusta. Samoin mahdollisilla myöhemmillä yksittäisillä ratkaisuilla, jotka voivat vaikeuttaa vientiä.

Olennaista on kuitenkin se, mitä tapahtuu talouden suursäätilassa. Eli millaisia tuulia on odotettavissa maailmankaupassa ja vapaakaupassa? Miten käy talouden yleiselle vakaudelle? Tai miten nyt kehittyvät Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset taloussuhteet, ja miten käy Euroopan omalle kauppapolitiikalle?

Keskimääräisesti maailmankaupan kasvu on ollut vuosikymmenten ajan nopeampaa kuin maailman bruttokansantuotteen keskimääräinen kasvu. Yhä suurempi osa tuotannosta on tullut kansainvälisen kaupan piiriin.

Kaupan muurien madaltuminen on ollut vahva voima, joka on nostanut elintasoa sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa. Viennistä elävä Suomi nousi vapaakaupan siivittämänä. Finanssikriisin jälkeen maailmankaupan kasvu on kuitenkin jäänyt kituvaksi. Tulevaisuudennäkymätkin heikentyvät.

Tähän alavireisyyteen osuvat nyt vapaakaupan vastaiset poliittiset tuulet. Donald Trumpin vaalivoitto on vain yksi esimerkki.

Euroopassa on nousussa poliittisia voimia, jotka hakevat kannatustaan populismista ja eristäytyvästä kansallismielisyydestä. Britannia päätti jo erota EU:sta. Britannian hallitus haluaisi nähtävästi maan tyystin pois sisämarkkinoilta.

EU-vastainen Front National on nousussa Ranskan ensi vuoden vaalien alla. Saksassa samoilla teemoilla on liikkeellä Alternativ für Deutschland -puolue.

EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelemaa TTIP-vapaakauppasopimusta vastustavat kansalaisjärjestötkin ovat tässä asiassa samalla puolella kuin nämä voimat ja Trump.

Ongelmat EU:n ja Kanadan Ceta-kauppasopimuksen vahvistamisessa osoittivat lisäksi, että EU:n yleinen uskottavuus jäsenmaiden etuja edistävien kauppasopimusten tekijänä on heikko.