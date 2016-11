Lasten puuhavihkojen vakiosisältöön ovat aina kuuluneet tehtävät, joissa numeroidut pisteet pitää yhdistää viivoilla. Lopputuloksena on kuva, joka alkaa hahmottua piirtäjälle vasta matkan varrella.

Donald Trumpin voitto Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa on yksi piste tällaisessa piirroksessa. Olemme jo nähneet useita aiempia pisteitä, joissa joku on halunnut irrottautua nykyisestä järjestelmästä toivoen sen tarjoavan tien toisenlaiseen ja parempaan maailmaan.

Venäjä liitti itseensä Krimin niemimaan, koska Kremlin tulkinnan mukaan siihen asti noudatetut Euroopan valtioiden väliset pelisäännöt sortivat Venäjää. Britanniassa äänestäjät halusivat irrottautua EU:sta, koska he pelkäsivät vallan ja rahan karkaavan saarivaltakunnasta mantereelle.

Ja nyt Yhdysvalloissa äänestäjät valitsivat liikemies ja mediapersoona Donald Trumpin presidentiksi, jotta tämä palauttaisi Yhdysvaltojen kadotetun suuruuden, toisi takaisin maailmalle karanneet työpaikat ja pysäyttäisi maahanmuuton.

Tuttu teema alkaa toistua pisteitä yhdistettäessä, mutta kuvio ei ole vielä läheskään valmis. Edes seuraavan pisteen sijaintia ei tiedetä.

Suomen osana on sopeutua muiden maiden vallanvaihdoksiin. Siksi myös täällä poliitikot, virkamiehet ja yritysjohtajat ovat ainakin jollain tasolla varautuneet myös epätodennäköisenä pidettyyn republikaaniehdokkaan voittoon. Nyt tulos on tiedossa, joten on syytä siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Yhdysvalloissa presidentinvaalit ovat äänestäjälle ensisijaisesti sisäpolitiikkaa. Ulkopoliittiset kannanotot kampanjan aikana eivät tälläkään kertaa ratkaisseet lopputulosta, eikä Trumpin tapauksessa ole kovin selvää, kuinka vakavasti hänen yksittäisiin sanomisiinsa pitäisi suhtautua.

Perusviesti on kuitenkin selvä. Yhdysvallat haluaa vähentää kansainvälisten sitoumustensa taakkaa ja muuttaa pelisääntöjä itselleen edullisemmiksi. Konkreettiset toimet alkavat hahmottua vasta ajan kanssa.

Suomen näkökulmasta Trumpin linjaukset ovat hankalia. Vuosikymmenten kuluessa kehitetyt kansainvälisen yhteistyön tavat ja säännöt ovat olleet pienen maan etu. Nyt edessä voi olla siirtyminen toisenlaiseen maailmaan.

Turvallisuuden näkökulmasta Suomi on pitänyt hyvänä Yhdysvaltojen läsnäoloa Euroopassa. Viime aikoina Suomen ulkopoliittisessa ajattelussa on korostettu myös kahdenvälisten suhteiden merkitystä. Kyse on sekä käytännön yhteistyöstä että tiivistyvistä poliittisista suhteista.

Optimistit toivovat, että hallinnon vaihtuminen ei lopulta tuntuisi kahdenvälisissä suhteissa kovin paljon. Uuden presidentin aikana ei nähtäisi äkillisiä liikkeitä, jotka muuttaisivat asetelmia Pohjois-Euroopassa merkittävästi.

Pessimistit pitävät suurvallan johdon vaihtumista nyt riskinä. Yhdysvallat haluaa siirtää nopeasti vastuuta Euroopalle tilanteessa, jossa Eurooppa on itsekin poliittisesti hauras ja suuntaa vailla.

Liike-elämästä tuttu tapa tehdä nopeita ”diilejä” suurten johtajien kesken pienempien toimijoiden pään yli voisi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä myös Suomelle.

Suomen pitää siksi reagoida Trumpin voittoon kolmella tasolla. Suhteet uuteen hallintoon pitää luoda nopeasti, jotta tietokatkokset eivät aiheuta vahinkoja. Suomella pitää olla näkemys, miten Euroopan heikkeneminen voidaan pysäyttää. Tärkeää on myös, että oma yhteiskunta pidetään vahvana ja terveenä. Silloin sopeutuminen toistaiseksi vielä tuntemattomaan muutokseen on helpompaa.