Kun opposition vaihtoehtobudjetteja käsiteltiin eduskunnassa keskiviikkona, hallitusryhmien edustajat moittivat niitä muun muassa epärealistisiksi. Vaihtoehto on kuitenkin parempi kuin yksi totuus.

Kun oppositiopuolueet tarjoilevat vaihtoehtoisia tulonlähteitä valtion menojen kattamiseen, muun muassa harmaan talouden luvut ovat arvossaan. Ellei ehdotettuja vaihtoehtoisia menoja ja odotettavissa olevia tuloja saada täsmäämään, korotetaan harmaasta taloudesta nipistettävää summaa.

Sdp:llä tämän kaatoluokan tarve oli tällä kertaa kertaa 200 miljoonaa euroa. Muutkin puolueet ovat vuosien varrella tarjoilleet vastaavaa tapaa paikata laskelmiin kirjattuja tuloja.

Kansantalouden mittauksissa erotetaan musta ja harmaa talous. Musta tarkoittaa täysin laitonta taloutta: esimerkiksi huumeiden myyntiä tai rahan väärentämistä.

Harmaa talous koostuu sinänsä laillisista teoista, joita ei ole kytketty lailliseen talouteen siten kuin pitäisi. Esimerkiksi rakennusyritys voi käyttää työmaalla työvoimaa, joka ei saa vähimmäispalkkaa tai riittävää työsuojelua. Joku toinen tarjoaa palveluksia, joista saaduista korvauksista ei makseta veroja.

Sekä harmaalla että mustalla taloudella on kansantaloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi korvaavuuden kautta. Jos ostaa laitonta viinaa torin reunalta, ei asioi Alkossa eikä osallistu alkoholiverojen kartuttamiseen. Tai jos ostaa varastetun pyörän, ei käy urheiluliikkeessä eikä kartuta arvonlisäveropottia.

Harmaassa taloudessa seurauksia koituu tyypillisesti veronkierrosta. Yhteiskunnan veropotti jää sitä pienemmäksi, mitä useampi harrastaa filunkia. Rinnalla tulevat kilpailua vääristävät seuraukset: velvoitteensa ohittava voi tarjota palveluita halvemmalla kuin laillisesti toimiva.

Harmaalle ja mustalle taloudelle lasketaan kansantalouden mittauksissa rahassa mitattava arvo. Tai ainakin summaa yritetään arvioida.

Arvioitu summa vaihtelee maasta toiseen. Kreikassa laillisen talouden ulkopuolisen talouden arvon arvioidaan vastaavan summaa, joka on noin 30 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomessa verottaja on arvioinut, että harmaa talous nirhaisee 1,4 miljardia euroa arvonlisäveron laskennallisesta kertymästä. Suurempiakin summia on tarjottu, kun menetyksiä on arvioitu laajemmin. Joskin on tehty myös pienempiä arvioita.

Kun politiikassa etsitään tuloja harmaasta taloudesta, pitää muistaa muutama asia. Harmaan talouden karsiminen ei ole ilmaista. Lisäresurssit verottajalle, työsuojelutarkastukseen ja poliisille aiheuttavat kustannuksia – ”käänteisiä dynaamisia vaikutuksia”. Kustannukset ovat yleensä etupainotteisia. Eli rahaa pitäisi irrottaa nyt, ja harmaan talouden karsimisen tuottoja tulee ehkä joskus. Ei mikään helppo malli näinä aikoina. Jos varjotalous ei olekaan suurimpien arvioiden laajuista, tuotot suhteessa panostukseen voivat jäädä vähäisiksi.

Harmaa talous päätyy hyödykeverotukseen, kun varjotaloudesta ihmiselle kertynyt euro päätyy kaupan kassalle. Kun arvioidaan harmaan talouden kustannuksia, tämä ”rahanpesuvoitto” jää usein arvioimatta. Jos harmaasta taloudesta karkotettu päätyy virallisen talouden palkoille, tappiota ei ehkä tule. Mutta kaikki eivät päädy.

Kun harmaa talous päätyy politiikan uusiokäsittelyyn, lähtöarvoksi otetaan se suurin arvio, jotta olisi mistä ottaa. Miksi 200 miljoonaa euroa, miksi ei 300 miljoonaa? Eihän kukaan voi vastustaa veronkierron ja rikollisuuden voimakkaampaa karsimista?