YK:n yleiskokouksen alaisessa aseistariisunta- ja turvallisuuskomiteassa tehtiin lokakuun lopussa historiaa: 123 maata äänesti ydinaseiden kieltosopimusta koskevien neuvottelujen puolesta. Neuvotteluja vastusti 38 maata, ja 16 maata pidättäytyi äänestyksestä. Muista ydinaseettomista maista poiketen Suomi äänesti tyhjää.

Vastustajat olivat lähes yksinomaan ydinasevaltioita ja niiden liittolaisia. Tyhjää äänestänyt Suomi oli ainoa sotilaallisesti liittoutumaton EU-maa, joka ei kannattanut neuvotteluja.

Ydinaseet ovat joukkotuhoaseista tuhovoimaisimpia. Niitä ei ole kielletty maailmanlaajuisesti, toisin kuin kemiallisia ja biologisia aseita.

Aseidenriisuntaan erikoistuneiden tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen on vaikea ymmärtää Suomen kantaa. Onhan Suomi perinteisesti kannattanut ydinaseriisuntaa.

Suomen delegaatio perusteli päätöstä korostaen ydinsulkusopimuksen keskeisyyttä ja konkreettisiin tuloksiin johtavaa ydinaseriisuntaa, mitä ydinasekielto ei delegaation mukaan edusta. Suomi ei pidä prosessia järkevänä, jos ydinasevaltiot pysyvät sen ulkopuolella.

Vuonna 1970 voimaan tulleessa ydinsulkusopimuksessa ydinaseettomat maat sanoutuvat irti ydinaseista, kun taas ydinasevaltiot lupaavat vastavuoroisesti edetä kohti täydellistä aseidenriisuntaa. Ydinasevaltiot ovat kuitenkin yli 40 vuoden ajan pitäneet kiinni erikoisasemastaan. Ne kykenevät myös estämään ydinsulkusopimukseen kytkeytyvät, intressiensä vastaisina pitämänsä aloitteet.

Tämä on johtanut kasvavaan turhautuneisuuteen ydinaseettomien maiden keskuudessa. Ydinaseriisunnan ajaminen ydinsulkusopimuksen avulla on osoittautunut mahdottomaksi, joten on loogista luoda toinen foorumi tavoitetta ajamaan.

Kuten kemiallisten ja biologisten aseiden kohdalla on nähty, täyskieltojen voima ei perustu universaaliin sitoutumiseen vaan moraaliseen voimaan: kun tietty aseryhmä tuomitaan kansainvälisessä laissa, siitä tulee tabu. Ydinasekiellon tavoitteena onkin muuttaa ajattelutapaa, jossa ydinaseet nähdään vallan symboleina. Tämä voi sekä edistää aseidenriisuntaa että ehkäistä ydinaseiden leviämistä.

Ydinasevaltiot väittävät kieltosopimusneuvottelujen polarisoivan kansainvälistä yhteisöä ja vievän huomion perinteisestä kahdenvälisestä aseidenriisunnasta – siitä huolimatta, että minkäänlaisia aseidenriisuntaneuvotteluja ei ole käynnissä. Ydinasevaltiot pyrkivät kaatamaan hankkeen painostamalla liittolaisiaan äänestämään sitä vastaan YK:ssa. Kömpelöt yritykset oikeuttaa ydinasepolitiikkaa ovat tuoneet päivänvaloon moraalisesti kestämättömiä oletuksia, jotka olisivat muuten pysyneet poliittisen keskustelun ulkopuolella.

Voimakkaat vastareaktiot kertovat sopimuksen tehokkuudesta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ydinaseiden rajoittamista ajavat toimijat näkevät ydinasekieltoa koskevassa prosessissa mahdollisuuden vaikuttaa: vaikka Yhdysvaltojen ei odoteta liittyvän sopimukseen, paine konkreettisiin ydinaseiden rajoittamistoimiin kasvaa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien yllätystulos tosin heikentää uskoa asian etenemiseen. Presidentiksi valitun Donald Trumpin ilmeinen tietämättömyys ydinaseisiin liittyvistä normeista herättää myös pelkoa: Trump on ihmetellyt, miksi maalla on ydinaseita, jos niitä ei voida käyttää. Lisäksi hän on sanonut Yhdysvaltain liittolaisten voivan itse vastata turvallisuudestaan hankkimalla ydinaseita.

Samalla yhä useampi on tullut tietoiseksi siitä, että Yhdysvaltain presidentillä on valtuudet päättää pahimmillaan koko ihmiskunnan tuhon aiheuttavan ydinasearsenaalin käytöstä.

Suomessa vaikuttaa siltä, että ydinaseet nähdään ongelmaksi lähinnä suhteessa Venäjään. Tämä voi selittää Suomen kantaa ydinasekieltoon: ehkä puoltava kanta olisi vaikuttanut haitallisesti Nato-optioon.

Ydinaseiden ongelmaan on lopulta vain yksi ratkaisu, ydinaseiden hävittäminen maailmasta. Vaikka ydinasekielto vaikuttaa nykyisessä maailmantilanteessa epärealistiselta, se saattaa olla tehokkain tapa edetä tätä tavoitetta kohti. Siksi myös Suomen tulisi osallistua maaliskuussa alkaviin neuvotteluihin rakentavalla tavalla.

Tytti Erästö

Kirjoittaja on tutkija ydinaseiden vastaista työtä tukevassa Ploughshares Fund -säätiössä Washingtonissa.