Periaatteessa hyvä mutta paljon puutteita, pääsuunta on oikea mutta kriittisiä kohtia riittää, tarpeellinen mutta kapea-alainen. . .

Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli sote-uudistus on vielä aika lailla kesken. Vastikään päättynyt lausuntokierros osoittaa, että viilattavaa riittää. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö saivat laajasta lakiesityspaketista yli 700 lausuntoa. Niissä uudistusta pidetään yleisesti tarpeellisena, sillä palveluiden järjestämiseen tarvitaan nykyistä leveämmät ”hartiat”. Palasia on kuitenkin niin paljon, että kokonaisuus hämärtyy.

Aikataulu on tiukka. Lait on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn jo syysistuntokauden aikana. Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa heinäkuussa 2017, ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2019 alussa.

Keskeneräisiä kohtia on paljon. Esimerkiksi rahoitusmallit ovat keskeneräisiä, samoin suunnitelmat kansalaisten mahdollisuudesta valita palveluitaan.

Uudistuksen tavoite on nykyaikaistaa sosiaali- ja terveyspalveluita ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä sekä sujuvoittaa hallintoa ja lisätä demokratiaa. Päällimmäisiksi ovat kuitenkin nousseet kustannussäästöt. Tavoitteeksi on linjattu kustannusten kasvun hillitseminen kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

Vastuun siirtäminen yksittäisiä kuntia isommille toimijoille on tarpeen. Maakuntamalli kuitenkin herättää närää etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa elätellään yhä toiveita uudistuksen kaatumisesta tai seudulle räätälöitävästä erillisratkaisusta. Mallin kapea-alaisuutta moittivat Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi suurista kunnista Oulu, Tampere ja Turku. Ne pelkäävät uudistuksen vaikutuksia kaupunkien talouteen.

Tavoitteet hallinnon sujuvoittamisesta ja demokratian lisääntymisestä herättävät niin ikään epäilyksiä, sillä sääntely ja taloudellinen ohjaus ovat pikemminkin kiristymässä. Tulevien maakuntien itsehallinto on jäämässä vahvassa valtion ohjauksessa varsin mitättömäksi. Maakunnilla ei ole esimerkiksi verotusoikeutta, vaan palveluiden tuottamiseen tarkoitetut varat tulevat pääosin valtiolta.

Pirstaleisuutta on omiaan lisäämään myös se, että vastuu palveluiden järjestämisestä ja niiden tuottamisesta on eri toimijoilla. Esityksen mukaan maakuntahallinto vastaisi palveluiden järjestämisestä ja maakuntien omistamat palvelulaitokset ja yhtiöt palveluiden tuottamisesta. Valinnanvapauden piiriin tulevien palveluiden tuottaminen puolestaan olisi markkinaehtoista toimintaa.

Valinnanvapauden vaikutuksia on mahdoton arvioida ennen kuin palvelupaketit ja hinnat ovat tiedossa. Iso asia on myös tietohallinnon uudistaminen. Jotta kokonaisuus pysyisi kasassa, potilas- ja asiakastietojen pitäisi liikkua järjestelmissä sujuvasti. Nyt monet järjestelmät ovat elinkaarensa päässä.

Uudistuksille tulee usein kiire, koska jokainen hallitus haluaa hoitaa asian valtakautensa aikana. Tämä johtaa helposti poliittiseen hätiköintiin.

Käsillä oleva sote-paketti on poliittinen kompromissi, jossa keskusta sai maakuntahallinnon ja kokoomus valinnanvapauden. Niitä koskevat lait on tarkoitus saada säädettyä tällä hallituskaudella.

Tärkeässä uudistuksessa olisi kuitenkin tarpeen edetä asteittain. Kaikki ei onnistu kertarysäyksellä. Matkan varrella tulee olla mahdollisuus arvioida ratkaisujen toimivuutta ja tarpeen mukaan korjata niitä. Palapelin koostumiseen on vielä pitkä matka.