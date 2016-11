Kauniaisiin suunniteltu pakolaislasten perheryhmäkoti on herättänyt joissakin lähitienoon asukkaissa ankaraa vastustusta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle (4.11.).

Naapuruston asukkaat kirjelmöivät ensin päätöksestä kaupungille ja sitten valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valittajien mukaan perheryhmäkodiksi kaavailtu talo on tasoltaan keskimääräistä parempi ja siten antaa väärän kuvan keskivertosuomalaisen elintasosta.

Viimeisin veruke oli, että taloon suunnitellut palotikkaat turmelevat rakennuksen julkisivun.

Tällaisissa tapauksissa todellinen syy lienee, että alueen asukkaat pelkäävät asuinalueensa vetovoiman ja ennen kaikkea asuntojensa arvon laskevan.

Valitus tulee vahvistaneeksi stereotypiaa vauraiden asuinseuduilla vallitsevista asenteista.

Ilmiö tunnetaan maailmalla ja on Suomessakin jonkin aikaa tunnettu nimityksellä ”not in my backyard”, ei minun takapihalleni.

Asenne ei ole tyypillinen yksinomaan vauraille suomalaisille. Se on vähintään yleiseurooppalainen ilmiö.

Unkarissa järjestettiin vastikään kansanäänestys EU:n pakolaiskiintiöistä. Ylivoimainen enemmistö äänestäneistä oli samaa mieltä kuin pääministeri Viktor Orbán: maahan ei pidä ottaa pakolaisia, ellei Unkarin parlamentti niin päätä.

Orbánin epäonneksi äänestysaktiivisuus jäi liian vaisuksi, jotta äänestyksellä olisi ollut varsinaista merkitystä. Orbán sai silti vahvistettua mielikuvaa itsestään pääministerinä, joka kuuntelee kansan mielipidettä. Vuosi sitten Unkari rakensi aidan Serbian-vastaiselle rajalleen.

Asenteet eivät muutu, vaikka kyse ei olisi pakolaisista vaan työn perässä muuttavista ihmisistä.

EU:n itälaajentumisen yhteydessä tuli tunnetuksi käsite ”puolalainen putkimies”: entisestä Itä-Euroopasta tuleva rakennusalan ammattilainen, joka tulee ja vie työpaikat.

Moni vanha EU-maa ottikin käyttöön siirtymäajan työvoiman vapaalle liikkumiselle uusista EU-maista vanhoihin.