Suomi on ensimmäinen maa, joka saa omat kansalliset emoji-merkit – nettisivuilla ja matkaviestinnässä käytetyt hymiöt tai symbolit.

The Wall Street Journalin mukaan Unicode Consortium hyväksyy Suomen ulkoministeriön tarjokkaista kaksi symbolia älypuhelinten näppäimistöstä suoraan käytettäviksi. Useita Suomi-symboleita on voinut ladata jo jonkin aikaa sovelluskaupoista. Nämä kaksi tulevat suoraan ja yhdellä painalluksella käytettäviksi kaikilla kielialueilla.

Tarjolla oli neljä ehdokasta: villasukat, kaksi saunojaa, heavy metal -pitkätukka ja hauistaan esittelevä ”girl power” -tyttö. Valikoimasta kelpasi kaksi: mies- ja naissaunoja sekä villasukat.

The Wall Street Journalin mukaan saunamerkkiä joudutaan muokkaamaan. Pelkistettyjä ihmishahmoja on peiteltävä tietyistä paikoista pyyhkeellä, ja saunatilaa on hämärrettävä höyryllä. Eli jos vaatimus toteutuu, Suomea kuvaava symboli on se, jossa näyttäisi olevan kaksi iloista turkkilaista hamamissa.

Vaatimus pyyhkeestä on samaa tasoa kuin vaadittaisiin Aku Ankan alapään peittelemistä. Tarjotuissa emoji-merkeissä ihmishahmot ovat pelkistysten vuoksi yhtä alasti kuin tikku-ukko miesten vessan ovessa.